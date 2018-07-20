Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем

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Новым пляжным трендом лета 2018 года стал клейкая лента, с помощью которой девушки могут прикрыть интимные части тела вместо купальника.

Необычную коллекцию бикини создал американский бренд Black Tape Project, пишет The Sun

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В рамках шоу Miami Swim Week были представлены мини-купальники от золотого до розового или черного цвета.

Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде различных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотного черного изоляционной ленты, на других - с полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков или цвета металлик.

Американская модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью своего 5-месячную дочь.