Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем

Новым пляжным трендом лета 2018 года стал клейкая лента, с помощью которой девушки могут прикрыть интимные части тела вместо купальника.
Необычную коллекцию бикини создал американский бренд Black Tape Project, пишет The Sun
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В рамках шоу Miami Swim Week были представлены мини-купальники от золотого до розового или черного цвета.
Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде различных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотного черного изоляционной ленты, на других - с полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков или цвета металлик.
Американская модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью своего 5-месячную дочь.
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