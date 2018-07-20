 
Ексклюзивы
1/5
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 648
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2025
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3043
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 648
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6246
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1197
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3537
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3789
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133168
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Фото
Все фото
35
6
10
3
50
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Бывший ангел Victoria&#039;s Secret засветила сексуальную фигуру в кружеве
Бывший ангел Victoria's Secret засветила сексуальную фигуру в кружеве
Меньше голого тела: фэшн-эксперты выбрали самые модные образы лета
Меньше голого тела: фэшн-эксперты выбрали самые модные образы лета
Бренд Dior обвиняют в плагиате
Бренд Dior обвиняют в плагиате
В моду возвращается бурный стиль 1980-х
В моду возвращается бурный стиль 1980-х
Видео
Все видео
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
На показе Versace появились известные модели 1990-х
На показе Versace появились известные модели 1990-х
Тина Кароль представила красную помаду имени себя
Тина Кароль представила красную помаду имени себя
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3438
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 531
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3537
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3510
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26578
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1431
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 20:45

Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35

  Комментировать

Трендом лета 2018 года стала клейкая лента
Фото: instagram/BkiiGj9H2eG
Трендом лета 2018 года стала клейкая лента
Трендом лета 2018 года стала клейкая лента
Трендом лета 2018 года стала клейкая лента
Трендом лета 2018 года стала клейкая лента

Новым пляжным трендом лета 2018 года стал клейкая лента, с помощью которой девушки могут прикрыть интимные части тела вместо купальника.

Необычную коллекцию бикини создал американский бренд Black Tape Project, пишет The Sun

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковь запретила бикини: история создания "бомбового" купальника

В рамках шоу Miami Swim Week были представлены мини-купальники от золотого до розового или черного цвета.

Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде различных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотного черного изоляционной ленты, на других - с полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков или цвета металлик.

Американская модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью своего 5-месячную дочь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

От авиационных двигателей к автомобилям бизнес-класса - 5 фактов о компании BMW

Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет

ВСУ освободили от террористов город на Луганщине

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"

Астронавты приземлились на Луну

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 203582
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 115609
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 88274
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 38942
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 31119
Мода
Бывший ангел Victoria's Secret засветила сексуальную фигуру в кружеве
Бывший ангел Victoria's Secret засветила сексуальную фигуру в кружеве
6
 Просмотров: 8262
Меньше голого тела: фэшн-эксперты выбрали самые модные образы лета
Меньше голого тела: фэшн-эксперты выбрали самые модные образы лета
10
 Просмотров: 6381
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
 Просмотров: 13106
Бренд Dior обвиняют в плагиате
Бренд Dior обвиняют в плагиате
3
 Просмотров: 594
Какие шорты в моде этим летом: советы дизайнеров
Какие шорты в моде этим летом: советы дизайнеров
6
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
33
В России рождается новый нацизм - Бабченко
20
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
5
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
Голосов: 618
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua