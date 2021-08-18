С решетиловской вышивкой: Андре Тан представил лимитированную коллекцию к 30-летию независимости

Фото: предоставлено пиар-менеджером дизайнера

Дизайнер Андре Тан выпустил лимитированную коллекцию платьев и блузок с использованием решетиловской вышивки к 30-й годовщине независимости.

Вышивают белыми нитками по белой ткани. Вышивка объединяет от пяти до семи техник. В ней применяют ажурные кружева, одинаковое с обеих сторон шитье, вырезку, выкалывание, "соловьиные глазки" и "зерновой вывод".

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Платье с этой вышивкой - это национальные мотивы в сочетании с модными трендами. Сшиты из органического льна. Вышивка, завязки с кисточками на платьях и блузах - из шелковой нити.

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды - Andre TAN Kids осень-зима 21/22. Она отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей. В новой коллекции тренды на oversize и unisex - это модно и понравится школьнику. Среди вещей - рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузки, свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из них можно легко собрать стильный школьный образ.