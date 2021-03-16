С посадкой на бедрах и мини: какие модели юбок будут в тренде

Этой весной в тренды вернутся юбки с посадкой на бедрах, как в 1990-х годах, и мини. Дизайнеры поражают смелыми идеями образов нового модного сезона.

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Актуальными становятся длинные юбки с прямым силуэтом. Высокая или средняя посадка и удобная длина макси - основные критерии в выборе такой модели. Носить можно с поло, рубашками, трикотажными свитерами или водолазками. Образ удачно дополнят кроссовки, балетки или сапоги на устойчивых каблуках, пишет ELLE.

Наиболее практичной юбкой из прозрачной ткани будет модель с верхом из плотного материала. Мини-юбки снова в трендах. Их можно миксовать с блузами, топами, рубашками и удлиненными жакетами. Наряд лучше дополнить цепями и жемчугом.

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Юбки с сексуальным разрезом также будут актуальны в этом модном сезоне. Возвращаются в моду юбки с посадкой на бедрах, которые были популярны в 1990-х годах. Их стоит комбинировать с топом и массивной сумкой. Из обуви лучше выбрать кеды.

Прозрачные ткани, акценты на деталях и необычная геометрия - платья в коллекциях нового модного сезона выглядят сексуально и откровенно. Смелые модницы выбирают платья в бельевом стиле, которые стоит объединить со свитшотом, кардиганом, структурированным жакетом, кожаной курткой или рубашкой. Дополнить образ можно как кроссовками, так и обувью на каблуках.