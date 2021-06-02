С чем носить джинсы: шесть советов модникам

Мы абсолютно уверены в том, что у каждого в шкафу найдется хотя бы одна пара джинсов, ведь это самый комфортный вид одежды. К тому же, именно с джинсами можно сочетать любую вещь и при этом выглядеть на все сто. Не верите? Тогда скорее читайте о модных стилизациях с джинсами!
Объемный верх
Рубашка, свитер, кардиган или любая другая единица свободного фасона будет идеально сочетаться с mom-джинсами, джинсами прямого кроя, скинни и джинсами-бананами. Объемный верх всегда добавляет некой расслабленности образу, поэтому если это не является вашей конечной целью, советуем добавить структурированную верхнюю одежду, обувь на каблуке и сумку прямоугольной жесткой формы.
Облегающий верх
Майки, лонгсливы, топы и водолазки добавят образу нотку женственности, четко обозначив силуэты и подчеркнув каждый изгиб твоей фигуры. Однако, выбирая такой вариант верха, необходимо помнить, что более зауженные джинсы все же интереснее и актуальнее сочетаются с каким-либо объемом, поэтому, чтобы итоговый результат не был перегружен нарочитой сексуальностью, добавьте объемный жакет или тренч.
Немного спорта
Свитшот или худи являются сами по себе достаточно спортивными единицами, поэтому для снижения градуса расслабленности рекомендуем добавить фактурный блейзер и высокие сапоги. Аутфит отлично подойдет для как для ежедневных прогулок, так и для отдыха за городом.
Нотка сексуальности
Джинсы все чаще сочетают с элементом гардероба, некогда считавшимся нижним бельем и использовавшимся исключительно под другой одеждой. Сейчас можно не прятать бра, боди и корсет, соединяя их с объемным структурированным жакетом. Обувь может быть как на каблуке, так и с массивной грубой подошвой. Главное – помните про баланс форм и сочетайте такой дерзкий вариант для более объемных моделей джинсов, чтобы образ не получился навязчиво сексуальным и даже вульгарным.
Жилет
Вязаный жилет – горячий тренд этого года, который даже после прихода новых тенденций в моде будет актуальным и базовым, поэтому советуем присмотреться к нему уже сейчас. Джинсы любого вида будут прекрасно сочетаться с жилетом как в качестве самостоятельной единицы, так и в соединении с рубашкой.
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Укороченный топ
Однозначно это вариант для смелых и уверенных в себе девушек, которые стремятся демонстрировать свою независимость внешним видом. Укороченный топ будет очень привлекательно смотреться с джинсами на высокой талии. Под туфли или кроссовки, с рюкзаком или структурированной сумкой – все на ваше усмотрение. Для уравновешивания такого образа и добавления ему нотки маскулинности, можете добавить жакет. А если вы стремитесь создать романтичный образ, сочетайте укороченный топ с удлиненным кардиганом.
Покупать вещи в интернете популярно, это избавляет от очередей в примерочную и скопления людей.
Но иногда можно купить и вещи не по размеру. Как выбрать идеальные джинсы, например, не надевая их, поделилась блогера Эмили Джеймс в Instagram.
По ее словам, это поможет сэкономить время даже в магазине.
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