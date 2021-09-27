 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 837
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 639
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1980
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 936
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1143
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4383
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3321
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
10
10
5
4
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3267
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1323
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 486
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 13:49

Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
5

  Комментировать

Каждый сезон на пике популярности оказываются кардинально разные цвета.

Какие оттенки в тренде этой осенью, рассказал журнал Cosmopolitan.

По версии университета цвета Pantone, оттенок Ultimate Gray стал одним из самых модных цветов не только сезона, но и года. В тренде будет абсолютно вся палитра серого: перламутровый с серебристым подтоном, угольный, маренго.

Теплый оттенок оранжевого станет одним из ведущих цветов этого сезона. Благодаря яркости, насыщенности и эксцентричности он не потребует никаких дополнений в образе. Такой оттенок гармонирует с черным, нюдовым, нежно-голубым и красным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто

Сочный зеленый перешел с летнего тренда в осенний. Дизайнеры представили множество вещей в этом ярком цвете - начиная с пальто и заканчивая сумками.

Оттенок Coconut Cream вошел в четверку главных цветов этой осенью. Дизайнеры создали много осенних коллекций с этим нежным цветом.

Терракотовый цвет напоминает осенние листья, обожженную глину и теплый песок. Такой оттенок универсальный. Однако наиболее выигрышно он будет выглядеть в тандеме с бежевым, оранжевым, бирюзово-зеленым и изящным серым.

Ultimate Gray
Фото: @givenchyofficial
Теплый орандевый.
Сочный зеленый.
Coconut Cream.
Терракотовый.

В гардеробе каждой девушки должны быть базовые вещи, на основе которых можно создать любой образ. 10 вещей, которые должны быть в каждой модницы, показали в журнале Elle.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29035
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 11601
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 7452
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6192
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 5796
Мода
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10
 Просмотров: 621
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
10
 Просмотров: 4158
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
5
 Просмотров: 594
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Тина Кунаки показала тренд этой осени
4
 Просмотров: 567
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
10
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
Голосов: 44
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть