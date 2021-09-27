Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков

Каждый сезон на пике популярности оказываются кардинально разные цвета.

Какие оттенки в тренде этой осенью, рассказал журнал Cosmopolitan.

По версии университета цвета Pantone, оттенок Ultimate Gray стал одним из самых модных цветов не только сезона, но и года. В тренде будет абсолютно вся палитра серого: перламутровый с серебристым подтоном, угольный, маренго.

Теплый оттенок оранжевого станет одним из ведущих цветов этого сезона. Благодаря яркости, насыщенности и эксцентричности он не потребует никаких дополнений в образе. Такой оттенок гармонирует с черным, нюдовым, нежно-голубым и красным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто

Сочный зеленый перешел с летнего тренда в осенний. Дизайнеры представили множество вещей в этом ярком цвете - начиная с пальто и заканчивая сумками.

Оттенок Coconut Cream вошел в четверку главных цветов этой осенью. Дизайнеры создали много осенних коллекций с этим нежным цветом.

Терракотовый цвет напоминает осенние листья, обожженную глину и теплый песок. Такой оттенок универсальный. Однако наиболее выигрышно он будет выглядеть в тандеме с бежевым, оранжевым, бирюзово-зеленым и изящным серым.

Фото: @givenchyofficial

В гардеробе каждой девушки должны быть базовые вещи, на основе которых можно создать любой образ. 10 вещей, которые должны быть в каждой модницы, показали в журнале Elle.