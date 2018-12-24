Показали цвет 2019

В 2019 году модными будут естественные оттенки

В этом году модными будут цвета: цветовая туманность, палитра земли, естественная роскошь и грузовая палитра.

Этой зимой в 2019 году актуальными цветами будут цветовые коллекции незаметных, пастельных оттенков. Легкая туманность, которой окутан каждый цвет, не лишает его яркости и индивидуальности.

Встречать Новый Год нужно быть в специфических тонах, ассоциирующиеся с земным достатком, но далеких от привычных коричневого и зеленого цветов. Они должны символизировать животное в следующем году - свинью, говоритchangeua.com.

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Стоит взять сочетание, ассоциирующиеся с земным достатком, но далеких от привычных коричневого и зеленого цветов.

Естественность и натурализм - стали мотивом основных трендов 2019 года, а значит, и начинать его мы будем именно в землистых, каменных и растительных оттенках.

Модные цвета получают исходя из результатов исследований, колористы выделяют актуальные панели и гаммы. Интересно, что в первую очередь в моду входит определенный набор оттенков, а уже из них вскоре выбирается ведущий цвет года. Получить результаты тестов заранее - невозможно, и накануне сезона получить набор актуальных красок непросто.