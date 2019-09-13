Почему опасно плавать в бассейне

После купания в бассейне может появиться сыпь, диарея или проблемы с органами дыхания.
Когда подогревается вода в бассейне, развиваются микробы, которые провоцируют высыпания.
Если после такого еще плавать, проблема может увеличиться.
Нужно около 10 дней для восстановления.
Если вода попадает в уши, там могут развиваться микробы, которые провоцируют грибок, рассказывает ukr.media.
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Диарея может возникать не только через пищу, но и из-за холеры, которой легко заразиться в бассейне.
Для людей с заболеваниями дыхательной системы, очень важно, чтобы вода в бассейне была идеально чистой. Даже умеренно загрязненная вода содержит некоторые микробы, которые могут накапливаться в укромных уголках и трещинах на бассейна и распространяться вместе с брызгами воды и каплями пары.
Плавание - один из лучших видов физической активности. Оно помогает эффективно сжигать калории, тонизирует мышцы и защищает сердце.
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