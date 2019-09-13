Почему опасно плавать в бассейне

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 486
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 756
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2196
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1134
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2844
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2871
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
9
5
6
3
6
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые &quot;горячие&quot; образы звезд на красной дорожке &quot;Мисс Украина-2019&quot;
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"
Назвали победительницу конкурса &quot;Мисс Украина-2019&quot;
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
Ирина Шейк и Белла Хадид: кто из звезд выбирает украинские бренды
Ирина Шейк и Белла Хадид: кто из звезд выбирает украинские бренды
Украинская актриса дебютировалана Неделе моды в Нью-Йорке
Украинская актриса дебютировалана Неделе моды в Нью-Йорке
Что должно быть в осеннем гардеробе - советы Андре Тана
Что должно быть в осеннем гардеробе - советы Андре Тана
Видео
Все видео
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4644
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30852
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 360
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 05:28

Почему опасно плавать в бассейне

  Комментировать

После купания в бассейне может появиться сыпь, диарея или проблемы с органами дыхания.

Когда подогревается вода в бассейне, развиваются микробы, которые провоцируют высыпания.

Если после такого еще плавать, проблема может увеличиться.

Нужно около 10 дней для восстановления.

Если вода попадает в уши, там могут развиваться микробы, которые провоцируют грибок, рассказывает ukr.media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться с постоянной усталостью

Диарея может возникать не только через пищу, но и из-за холеры, которой легко заразиться в бассейне.

Для людей с заболеваниями дыхательной системы, очень важно, чтобы вода в бассейне была идеально чистой. Даже умеренно загрязненная вода содержит некоторые микробы, которые могут накапливаться в укромных уголках и трещинах на бассейна и распространяться вместе с брызгами воды и каплями пары.

Плавание - один из лучших видов физической активности. Оно помогает эффективно сжигать калории, тонизирует мышцы и защищает сердце.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему опасно плавать в бассейне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 108507
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 89882
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32734
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 25074
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 23571
Мода
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"
Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"
9
 Просмотров: 6903
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
5
 Просмотров: 4995
Ирина Шейк и Белла Хадид: кто из звезд выбирает украинские бренды
Ирина Шейк и Белла Хадид: кто из звезд выбирает украинские бренды
6
 Просмотров: 1899
Украинская актриса дебютировалана Неделе моды в Нью-Йорке
Украинская актриса дебютировалана Неделе моды в Нью-Йорке
3
 Просмотров: 1242
Кормление грудью, фэшн-бабушки и голые модели: показали нестандартных манекенщиц на Нью-Йоркской неделе моды
Кормление грудью, фэшн-бабушки и голые модели: показали нестандартных манекенщиц на Нью-Йоркской неделе моды
9
 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 941
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua