Первый в мире зонт весил до 3 килограммов

10 февраля проводят День зонтика. Самая старая зонтик датирована 21 годом н. э.

Ее изобрели в Древнем Китае для защиты от солнца. Сооружали из листьев пальмы, перья птиц и бамбука.

Автор: blog.trade-city Сегодня день зонта: каким будет практичным в этом сезоне

Зонтик была атрибутом роскоши. До наших дней дошла видоизмененной и стала распространенной в разных уголках мира. пишет "Гордон".

Первыми владельцами таких приборов становились правители и знать. Прототипы зонтиков весили не менее 3 килограмма. Часто такие навесы прикрепляли к трону.

География зонтиков расширилась в XIV в. Тогда зонтик из Китая были завезены во Францию ​​и Голландию, где впоследствии она стала непременным атрибутом женского туалета. В качестве каркаса использовали китовый ус, а ткани применяли самые разные: от кружева к плотному атласа.

Прибор, защищает от солнечного света называли "зонт", от дождя - "параплюи".

До ХVIII в. зонтики считали произведениями искусства и предметами роскоши, которые были доступны не каждому горожанину. Из-за этого даже появилась служба, предоставляющая услуги сопровождения под зонтиком в непогоду.

Облегченный вариант зонтики создан в Англии в 1850-х механиком Самуэлем Фоксом. Он запатентовал зонтик, который имел форму тростника, облегченный металлический каркас и спицы, которые складывались.

В 1969 году американский изобретатель Брэд Филлипс получил патент на зонтик: ту, которой мы пользуемся сегодня.

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Удобным зонтом в этом году станет тот, который можно сложить мокрой внешней стороной внутрь. Никогда не намочите одежду, пол, мебель, документы.

Автор: 3849.com Сегодня день зонта: каким будет практичным в этом сезоне

Удобная ручка позволяет совсем не держать зонтик. Он будет держаться сам. В это время можна в одной руке спокойно нести свою сумку или держать ребенка, а свободной рукой пить кофе или разговаривать по телефону, пишет 3849.

Автор: 3849.com Сегодня день зонта: каким будет практичным в этом сезоне

Конструкция очень прочная, но в то же время легкая и компактная. Спицы из стекловолокна выдержат даже ураганный ветер. А двухслойный купол с эпонжа обеспечит двойную защиту.

Автор: 3849.com Сегодня день зонта: каким будет практичным в этом сезоне

Умный зонтик может сама стоять на любой поверхности. Не нужно искать место, куда его повесить.

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