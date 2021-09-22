Онлайн-шоппинг: назвали основные тренды осени-зимы 2021-2022

С постепенным похолоданием нам пора задуматься о наполнении гардероба более закрытой теплой обувью. Любая подготовка к покупкам начинается с изучения трендов, о которых мы и поговорим далее.

Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"

Планирование образа, начиная с обуви – безошибочная стратегия. Ведь это тот элемент, который может стать как гармоничным дополнением и украшением лука, так и испортить весь наряд. Именно поэтому обувь является ключевой категорией, которую нужно обновлять, если вы хотите поменять свои аутфиты. В наступающем новом сезоне вернутся некоторые из наших любимых тенденций, но они выйдут на совершенно новый уровень. Мы говорим об усиленных платформах, причудливых текстурах, ковбойских сапогах и эффектных лоферах, которые изменят ваш взгляд на любимую пару обуви.

Массивные подошвы

Напоминающие эпоху 90-х армейские ботинки в этом сезоне имеют эффектную платформу, гладкую поверхность и текстурированную отделку, нередко дополнены элементами в виде перемычек с пряжками. Горячий тренд – объемные выступы на подошве, которые придают максимум брутальности обуви.

На контрасте такие модели идеально смотрятся с женственными силуэтами, воздушными тканями, пастельной палитрой. Не менее эффектно они будут сочетаться с плиссированной юбкой и кроп-топом, на плечи достаточно накинуть атмосферную косуху, чтобы поддержать эстетику обуви. Ознакомиться с огромным выбором ботинок для девушек можно по ссылке.

Сапоги "вторая кожа"

Сапоги, которые повторяют каждый изгиб, подчеркнут стройность ног и добавят привлекательности. Несмотря на то, что это не самый простой стиль в обуви, модные инфлюенсеры демонстрируют, что версии выше колена могут создавать крутой обтекаемый вид, и их можно носить с длинными пальто и платьями. Это могут быть фактурные замшевые ботфорты, классические кожаные сапоги до колена или ботильоны чуть выше щиколотки с глянцевой поверхностью, которые добавят интриги любому образу. Изящный каблук-рюмочка или шпилька сделают лук еще более утонченным.

Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"

Ковбойские ботинки

Казаки, которые за последнее десятилетие неоднократно входили и выходили из моды, являются одним из главных трендов осени 2021. Новая волна вестерна включает силуэты с характерными деталями, такими как яркие цвета, вышивка и множество заклепок, которые помогут вам выделиться из толпы. Классические казаки подойдут к любимым джинсам и худи, а еще – к платьям-комбинациям и струящимся юбкам миди.

Среди других тенденций можно выделить:

• Фантазийные каблуки.

• Высокие платформы.

• Расцветку металлик.

• Привлекающие внимание узоры.

• Кроссовки ретро-моделей.

• Ботинки с напуском.

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Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"