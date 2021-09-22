Онлайн-шоппинг: назвали основные тренды осени-зимы 2021-2022

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 432
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 450
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 828
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 774
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1359
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29655
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1773
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3780
Фото
Все фото
5
10
6
3
5
Модные эксперты назвали пять стильных элементов верхней одежды на осень 2021
Модные эксперты назвали пять стильных элементов верхней одежды на осень 2021
Кроссовки под платье и микс золота с серебром: 10 табу, которые стали трендовыми
Кроссовки под платье и микс золота с серебром: 10 табу, которые стали трендовыми
Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами
Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2547
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1197
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 666
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 11:23

Онлайн-шоппинг: назвали основные тренды осени-зимы 2021-2022

  Комментировать

С постепенным похолоданием нам пора задуматься о наполнении гардероба более закрытой теплой обувью. Любая подготовка к покупкам начинается с изучения трендов, о которых мы и поговорим далее.

  Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"
Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"

Планирование образа, начиная с обуви – безошибочная стратегия. Ведь это тот элемент, который может стать как гармоничным дополнением и украшением лука, так и испортить весь наряд. Именно поэтому обувь является ключевой категорией, которую нужно обновлять, если вы хотите поменять свои аутфиты. В наступающем новом сезоне вернутся некоторые из наших любимых тенденций, но они выйдут на совершенно новый уровень. Мы говорим об усиленных платформах, причудливых текстурах, ковбойских сапогах и эффектных лоферах, которые изменят ваш взгляд на любимую пару обуви.

Массивные подошвы

Напоминающие эпоху 90-х армейские ботинки в этом сезоне имеют эффектную платформу, гладкую поверхность и текстурированную отделку, нередко дополнены элементами в виде перемычек с пряжками. Горячий тренд – объемные выступы на подошве, которые придают максимум брутальности обуви.

На контрасте такие модели идеально смотрятся с женственными силуэтами, воздушными тканями, пастельной палитрой. Не менее эффектно они будут сочетаться с плиссированной юбкой и кроп-топом, на плечи достаточно накинуть атмосферную косуху, чтобы поддержать эстетику обуви. Ознакомиться с огромным выбором ботинок для девушек можно по ссылке.

Сапоги "вторая кожа"

Сапоги, которые повторяют каждый изгиб, подчеркнут стройность ног и добавят привлекательности. Несмотря на то, что это не самый простой стиль в обуви, модные инфлюенсеры демонстрируют, что версии выше колена могут создавать крутой обтекаемый вид, и их можно носить с длинными пальто и платьями. Это могут быть фактурные замшевые ботфорты, классические кожаные сапоги до колена или ботильоны чуть выше щиколотки с глянцевой поверхностью, которые добавят интриги любому образу. Изящный каблук-рюмочка или шпилька сделают лук еще более утонченным.

  Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"
Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"

Ковбойские ботинки

Казаки, которые за последнее десятилетие неоднократно входили и выходили из моды, являются одним из главных трендов осени 2021. Новая волна вестерна включает силуэты с характерными деталями, такими как яркие цвета, вышивка и множество заклепок, которые помогут вам выделиться из толпы. Классические казаки подойдут к любимым джинсам и худи, а еще – к платьям-комбинациям и струящимся юбкам миди.

Среди других тенденций можно выделить:

• Фантазийные каблуки.
• Высокие платформы.
• Расцветку металлик.
• Привлекающие внимание узоры.
• Кроссовки ретро-моделей.
• Ботинки с напуском.

Подобрать подходящую пару, не выходя из дома, легко с интернет-магазином "Миратон". В каталоге представлены брендовые товары по доступным ценам, а на позиции новой коллекции есть бонус – бесплатная доставка "Новой почтой". Также покупателей ждет множество других приятных предложений: оплата частями до трех платежей, кэшбэк 5% бонусами с каждого заказа и оперативная доставка в течение 1-3 дней.

  Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"
Подобрать идеальную пару обуви, не выходя из дома, можно в интернет-магазине "Миратон"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Онлайн-шоппинг: назвали основные тренды осени-зимы 2021-2022». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 11475
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 9603
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 6543
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 6273
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5904
Мода
Модные эксперты назвали пять стильных элементов верхней одежды на осень 2021
Модные эксперты назвали пять стильных элементов верхней одежды на осень 2021
5
 Просмотров: 837
Кроссовки под платье и микс золота с серебром: 10 табу, которые стали трендовыми
Кроссовки под платье и микс золота с серебром: 10 табу, которые стали трендовыми
10
 Просмотров: 2754
Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения
Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения
 Просмотров: 765
Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами
Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами
6
 Просмотров: 2583
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
3
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
3
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 70
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть