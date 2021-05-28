Офисный дресс-код: как выглядеть стильно на работе

Многие, кто работает в офисе, сталкиваются с тем, что необходимо дресс-код чаще всего выглядит недостаточно стильно и интересно. Одни и те же серые костюмы, одни и те же фасоны... Gazeta.ua расскажет, как одеваться на работу разнообразно и модно.

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels Не ограничивайте себя только черным цветом костюма - существует огромное разнообразие палитры цветов. Экспериментируйте!

Актуальные фасоны

Автор: cottonbro. Рexels Правильный фасон вещей может из обычной вещи сделать трендовую

Брючный костюм может быть приталенного фасона и тогда невыгодно подчеркивать недостатки фигуры и выглядеть не очень современно. А может быть прямого кроя, с четкими линиями и плотной фурнитурой, и тогда это будет очень современный и стильный вариант. Рубашка и другие элементы гардероба также должны быть свободного фасона, держать форму и быть соответствующего размера. Поэтому, выбирая себе вещи для офиса, важно подбирать структурированные фасоны, которые будут выглядеть актуально, а значит стильно.

Телесные колготки

Автор: cottonbro. Рexels Не важно, черные на вас колготки или бежевые - правильно подобрав оттенок, вы будете выглядеть стильно

Во многих офисах важным правилом дресс-кода является наличие телесных колготок. И здесь у многих возникает вопрос - а актуальны ли в 2021 году нюдовые цвета колготок? Да, если они подобраны точно под цвет вашей кожи. Такая деталь, как колготки, может очень сильно испортить образ в целом, если они неправильного цвета. Помните, никакого эффекта загара или блеска - телесные колготки только тон в тон с вашей кожей.

Детали - путь к стилю

Автор: Castorly Stock. Рexels Не стоит пренебрегать украшениями - порой они способны в корне изменить весь образ

Когда офисный дресс-код очень строгий и не позволяет носить что-то кроме строгого костюма, на помощь придут аксессуары. Стильный ремень, минималистичные украшения могут легко превратить скучный образ в более интересный и модный. Поэтому советуем не пренебрегать деталями, которые помогают в создании вашего офисного стиля.

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Замена вещей

Автор: Ogo. Рexels Не стоит ограничиваться исключительно брюками и пиджаком - добавляйте интересные блузы или рубашки в тон брюкам, заменяйте обувь, экспериментируйте с аксессуарами

Если есть возможность, то время от времени заменяйте похожие по фасону вещи. Например, в летнюю погоду можно заменить рубашку на футболку свободного кроя, которая будет очень хорошо выглядеть в сочетании со структурированным жакетом. А в более прохладную погоду можно надеть водолазку, лонгслив или даже свитер. Туфли на высоких каблуках можно заменить на босоножки, лоферы или оксфорды, которые тоже довольно уместно смотрятся в деловом стиле.

Влітку цього року шкарпетки стануть стильним аксесуаром, який можна буде носити з туфлями чи босоніжками. Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа, розповіла стилістка Євгенія Услова на сторінці в Instagram.