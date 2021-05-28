Офисный дресс-код: как выглядеть стильно на работе

 
Ексклюзивы
1/5
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Просмотров: 576
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Просмотров: 261
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2 Просмотров: 693
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 126
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 153
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 207
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 1143
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 477
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 2142
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
10
10
3
4
5
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Какое белье будет модным в этом сезоне
Какое белье будет модным в этом сезоне
Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото
Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 324
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 261
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1791
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
Просмотров: 279
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
суббота, 29 мая 2021 10:30

Офисный дресс-код: как выглядеть стильно на работе
5

  Комментировать

Многие, кто работает в офисе, сталкиваются с тем, что необходимо дресс-код чаще всего выглядит недостаточно стильно и интересно. Одни и те же серые костюмы, одни и те же фасоны... Gazeta.ua расскажет, как одеваться на работу разнообразно и модно.

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels
  Не ограничивайте себя только черным цветом костюма - существует огромное разнообразие палитры цветов. Экспериментируйте!
Не ограничивайте себя только черным цветом костюма - существует огромное разнообразие палитры цветов. Экспериментируйте!

Актуальные фасоны

Автор: cottonbro. Рexels
  Правильный фасон вещей может из обычной вещи сделать трендовую
Правильный фасон вещей может из обычной вещи сделать трендовую

Брючный костюм может быть приталенного фасона и тогда невыгодно подчеркивать недостатки фигуры и выглядеть не очень современно. А может быть прямого кроя, с четкими линиями и плотной фурнитурой, и тогда это будет очень современный и стильный вариант. Рубашка и другие элементы гардероба также должны быть свободного фасона, держать форму и быть соответствующего размера. Поэтому, выбирая себе вещи для офиса, важно подбирать структурированные фасоны, которые будут выглядеть актуально, а значит стильно.

Телесные колготки

Автор: cottonbro. Рexels
  Не важно, черные на вас колготки или бежевые - правильно подобрав оттенок, вы будете выглядеть стильно
Не важно, черные на вас колготки или бежевые - правильно подобрав оттенок, вы будете выглядеть стильно

Во многих офисах важным правилом дресс-кода является наличие телесных колготок. И здесь у многих возникает вопрос - а актуальны ли в 2021 году нюдовые цвета колготок? Да, если они подобраны точно под цвет вашей кожи. Такая деталь, как колготки, может очень сильно испортить образ в целом, если они неправильного цвета. Помните, никакого эффекта загара или блеска - телесные колготки только тон в тон с вашей кожей.

Детали - путь к стилю

Автор: Castorly Stock. Рexels
  Не стоит пренебрегать украшениями - порой они способны в корне изменить весь образ
Не стоит пренебрегать украшениями - порой они способны в корне изменить весь образ

Когда офисный дресс-код очень строгий и не позволяет носить что-то кроме строгого костюма, на помощь придут аксессуары. Стильный ремень, минималистичные украшения могут легко превратить скучный образ в более интересный и модный. Поэтому советуем не пренебрегать деталями, которые помогают в создании вашего офисного стиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горошек, стразы, логотипы: какие колготы носить в этом сезоне

Замена вещей

Автор: Ogo. Рexels
  Не стоит ограничиваться исключительно брюками и пиджаком - добавляйте интересные блузы или рубашки в тон брюкам, заменяйте обувь, экспериментируйте с аксессуарами
Не стоит ограничиваться исключительно брюками и пиджаком - добавляйте интересные блузы или рубашки в тон брюкам, заменяйте обувь, экспериментируйте с аксессуарами

Если есть возможность, то время от времени заменяйте похожие по фасону вещи. Например, в летнюю погоду можно заменить рубашку на футболку свободного кроя, которая будет очень хорошо выглядеть в сочетании со структурированным жакетом. А в более прохладную погоду можно надеть водолазку, лонгслив или даже свитер. Туфли на высоких каблуках можно заменить на босоножки, лоферы или оксфорды, которые тоже довольно уместно смотрятся в деловом стиле.

Влітку цього року шкарпетки стануть стильним аксесуаром, який можна буде носити з туфлями чи босоніжками.

Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа, розповіла стилістка Євгенія Услова на сторінці в Instagram.

Автор: Диана Родина
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офисный дресс-код: как выглядеть стильно на работе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика

Богатое казачество пошло на компромисс с поляками

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 8739
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 7326
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 5859
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 4374
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 1 Просмотров: 2826
Мода
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
10
 Просмотров: 459
Цвет, принт и фасон - как выглядеть дорого
Цвет, принт и фасон - как выглядеть дорого
11
 Просмотров: 225
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
10
 Просмотров: 2484
Комфорт и экологичность: какими будут главные модные тренды этого года
Комфорт и экологичность: какими будут главные модные тренды этого года
10
 Просмотров: 81
Модный маникюр: 7 главных трендов
Модный маникюр: 7 главных трендов
8
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
3
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
2
Описання дощу
2
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
1
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Голосов: 2202
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть