Нужно ли стирать джинсы

Чтобы джинсы хорошо сидели на вашей фигуре, им потребуется определенное время.

Средств по уходу за джинсовой тканью существует очень много, поэтому возникает вопрос, как часто нужно их стирать и нужно ли вообще? Большинство людей уверены в том, что эта ткань вообще не любит соседства с водой, поскольку от частых стирок она может изнашиваться, тогда как другие считают, что стирать джинсовые вещи необходимо чуть ли не каждый день.

По утверждению ученых, размер и количество разных бактерий, находящихся на джинсах, не меняется, независимо от того, сколько долго их носит человек. После некоторых исследований, ученые пришли к выводу, что после носки джинсов на протяжении пятнадцати месяцев одним человеком, и около двух недель — другим, количество невидимых бактерий на ткани полностью совпало.

Большинство экспертов уверяют, что недавно купленные новые джинсы в магазине нужно стирать только после двух недель носки изделия. Именно это способствует сохранности цветовой составляющей данного изделия. Имея дело с "сырым" денимом, рекомендуется впервые постирать свои брюки не ранее чем через полгода.

Если возникает беспокойство по поводу формы ваших джинсов, следует понимать, что любая стирка повлияет исключительно на те виды брюк, которые не были простираны еще при их производстве.

Чтобы ваши брюки хорошо сели на вашей фигуре им потребуется определенное время. Во всех других случаях стирка джинсов и изделий из джинсы не играет ровным счетом никакой роли. Здесь намного важнее как раз то, как бережно вы будете сушить свои брюки.

Всегда пытайтесь стирать свои брюки своевременно. Это означает, что нет нужды делать это слишком часто или наоборот, редко, а только тогда, когда они загрязнятся. Если джинсы выглядят чистыми спустя год — замечательно. А если спустя несколько недель ваше изделие требует непременной стирки — смело стирайте, ничего из ряда вон выходящего с ним не произойдет.

Хорошим, рациональным и естественным способом ухода за джинсами является способ — освежить их. Для этого достаточно время от времени вывешивать их на улицу или на свежий воздух. Хорошо если вы сделаете это на всю ночь. В таком случае, вы можете не слишком частить со стирками брюк.

Хорошо иногда давать отдых своим любимым джинсам.

Одним словом, стирать изделия все-таки не только нужно, но также и необходимо. Главное условие — не стирать их слишком часто, а также следовать всем положенным правилам.

Что нужно знать при стирке джинсов

Перед началом стирки всегда прочтите и внимательно изучите этикетку.

Следует взять за правило: всегда, перед любой стиркой одежды из джинсовой ткани - необходимо выворачивать ее на другую сторону.

Старайтесь покупать для одежды из этой ткани максимально мягкие средства.

Стирайте в холодной воде или чуть теплой, не выше 30 градусов.

Если ваши джинсы имеют темный цвет, то стирать их вообще не рекомендуется, а в отдельных случаях им подходит только сухая чистка.

Брюки из данной ткани не следует замачивать на длительное время.

Специалисты не советуют отжимать джинсы.

Если вы впервые приступаете к стирке джинсовой вещи или любой джинсовой ткани, следует иметь в виду, что такая ткань способна легко усаживаться, особенно, если при стирке вы будете пользоваться горячей водой, или использовать сушилку.

Знайте, чем больше в изделии будет наличие хлопка, тем сильнее и интенсивнее оно будет усаживаться.

Если обнаружите на новых джинсах черные полосы - не пугайтесь. Это не брак. Все дело в том, что джинсы имеют двойной окрас, и поэтому такие цветные разводы могут оставаться после недавно купленных в магазине джинсов.

Большая часть излишней краски смоется после первой стирки, а джинсы после этого станут намного мягче и их будет комфортно носить.

Если вы хотите надолго сохранить яркий цвет джинсов, то подержите их перед стиркой немного в воде, в которую добавлен уксус или соль. Это действие позволит краске на изделии максимально глубоко впитаться в ткань.

Покупайте джинсы всегда на пол размера меньше, чем это необходимо, а то и на целый размер. Идеальные джинсы должны с трудом застегиваться после покупки при первом одевании, но буквально через несколько дней они тянутся, облегая при этом фигуру. Но не переусердствуйте в этом, потому как чересчур тесные джинсы могут у вас нарушить кровообращение, а также могут вызывать отеки или какие-то другие болезни вашего тела.