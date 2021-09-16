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четверг, 16 сентября 2021 16:53

Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд
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Модный инфлюенсер София Коэльо показала, какую обувь выбрать на осень, чтобы одинаково стильно выглядеть в платьях, юбках и любимых джинсах.

Универсальным выбором стали мартинсы, передает Cosmopolitan.

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Черные мартенсы давно считают классикой. Много сезонов подряд массивную обувь выбирали Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и многие другие стильные звезды.

Черные боты можно стилизовать с джинсовыми шортами, юбками, брюками, джинсами, романтическими платьями и кожаными косухами. Выбор у модниц огромный.

Коэльо советует носить мартенсы с белыми высокими носками. Это добавит в образ сбалансированности и нежности.

София Коэльо показала, как носить трендовые мартинсы.
Фото: @sofiamcoelho
София Коэльо показала, как носить трендовые мартинсы.
Массивные боты стильно выглядят в сочетания с трендовыми колготами в горошек и юбкой.
Массивная обувь гармонично сочетается с платьем в бельевом стиле.
Мартинсы стильно выглядят с джинсами.

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, стоит обувать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания. Наиболее популярны они осенью, когда идут дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, потому что они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольших каблуках, которые сейчас в тренде.

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