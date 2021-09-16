Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд

Модный инфлюенсер София Коэльо показала, какую обувь выбрать на осень, чтобы одинаково стильно выглядеть в платьях, юбках и любимых джинсах.

Универсальным выбором стали мартинсы, передает Cosmopolitan.

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Черные мартенсы давно считают классикой. Много сезонов подряд массивную обувь выбирали Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и многие другие стильные звезды.

Черные боты можно стилизовать с джинсовыми шортами, юбками, брюками, джинсами, романтическими платьями и кожаными косухами. Выбор у модниц огромный.

Коэльо советует носить мартенсы с белыми высокими носками. Это добавит в образ сбалансированности и нежности.

Фото: @sofiamcoelho

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, стоит обувать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания. Наиболее популярны они осенью, когда идут дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, потому что они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольших каблуках, которые сейчас в тренде.