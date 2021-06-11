Модель международного уровня Джоанна Боров запускает бренд женской одежды

Фото: Photographer Satish @satishvclicks

Американская модель польского происхождения Джоанна Боров рассказала о своих текущих проектах.

Эксклюзивный бренд Jo Borov

В ближайшее время Джоанна готовится запустить собственный бренд оригинальной женской одежды Jo Borov. Все дизайны бренда разработаны в соответствии с актуальными модными тенденциями и модель уверена, что ее одежду оценят модницы по всему миру. Ознакомиться с первой коллекцией можно на официальном сайте бренда: www.joborov.com. Особое внимание Джоанна уделяет подбору материалов — вся одежда в линейке выполнена из высококачественных натуральных тканей, которые не только прекрасно выглядят, но и приятны к телу.

Звезда с обложек модных журналов

Джоанна может похвастаться успешной модельной карьерой и международным признанием. Сама девушка родом из Польши, но после победы в конкурсе World Beauty Queen Poland и Miss Motors F1 Silverstone она получила международные контракты и переехала жить в Лос-Анджелес. В 2020 году красавица снялась для обложки Playboy Ukraine, поразив читателей тонкими чертами лица и идеальной фигурой. Снимки Джоанны публиковались также в британском Vogue, L'Officiel, Elegant, Marie Claire. Модель принимала участие в показах Paris Fashion Week, London Fashion Week, Los Angeles Fashion Week. Полный перечень успехов, а также ее портфолио опубликованы на официальном сайте модели: www.joannaborov.com.

Путешествия, инфлюенсерство и благотворительность

В перерывах между съемками Джоанна Боров любит путешествовать и делиться впечатлениями со своими подписчиками. На своей странице www.instagram.com/joannaborov модель публикует фото красивых мест, рассказывает об изнанке модной индустрии, показывает уникальные дизайны своего бренда и пропагандирует любовь к животным, регулярно показывая подписчикам фото своей милой собачки Чи Чи Бу. Одними фотографиями любимца зоозащитная деятельность модели не ограничивается: она активно принимает участие в благотворительных акциях, посвященных помощи животным.



