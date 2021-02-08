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понедельник, 08 февраля 2021 20:04

Кружево и бахрома Юлия Франц ошеломила образами для party girl
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Коллекция Like Ariana But Not от дизайнера Юлии Франц
Фото: fashionweek.ua
Коллекция Like Ariana But Not от дизайнера Юлии Франц
Коллекция Like Ariana But Not от дизайнера Юлии Франц
Коллекция Like Ariana But Not от дизайнера Юлии Франц
Коллекция Like Ariana But Not от дизайнера Юлии Франц

6 февраля в столице состоялся 2-й день Ukrainian Fashion Week No Season 2021.

Дизайнер Юлия Франц представила коллекцию Like Ariana But Not. В нее входят мини-платья и коктейльные платья, а также худи и джинсы.

Наряды украшены кристаллами. Впервые дизайнер добавила много кружева и бахромы. Среди цветов преобладают розовый, бежевый, белый и черный.

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"Основой коллекции Like Ariana But Not стали урбанистические яркие худые и джинсы с декором из кристаллов, которые уже давно стали визитной карточкой бренда. В новой коллекции множество гламурных коктейльных образов", - написали на официальном сайте Ukrainian Fashion Week о коллекции Юлии Франц.

5 февраля в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Неделя моды впервые проходит в онлайн-формате. Это дает возможность каждому увидеть коллекции.

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