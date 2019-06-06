Какую одежду не стоит одевать летом - 10 ошибок

Казалось бы, правила одежды в жару известны всем: не надевать темное, плотное, тяжелое и синтетическое. Отдавать предпочтение натуральным тканям (лен, хлопок, бязь и другие) и носить свободную легкую одежду. Но мы часто делаем все наоборот.

Эксперты назвали десять самых распространенных ошибок, которые допускают горожане в летнем дресс-коде, и рассказали, каким должен быть правильный гардероб.

Джинсы

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Этот предмет одежды из гардероба не выбьет ни мороз, ни жара. У медиков однозначного ответа на вопрос "можно ли кутать себя в привычные джинсы в жару" нет. Разрешают, но с оговорками: не толстые, не черные, не узкие.

По статистике, больше 40% женщин носят не свой размер одежды - как правило, меньший. И летом несоответствие заметно особенно сильно. Медики предостерегают: слишком обтягивающая одежда приводит к избыточному застою венозной крови, что нарушает кровоток.

Если джинсы свободные и циркуляция воздуха нормальная, ничего страшного нет, — говорят врачи. - Это же хлопчатобумажная ткань, может, будет немного жарко, но не более. А вот если речь идет об узких обтягивающих джинсах, они ни в коем случае недопустимы летом: сдавливают сосуды и провоцируют развитие так называемого джинсового дерматита: в области ягодиц появляются прыщи. В медицине даже появилось понятие — "джинсовая болезнь".

Лосины

На улице лосины исключены абсолютно, им место в спортзале. Постарайтесь забыть и о черном цвете, он притягивает солнечные лучи и просто не моден летом, - говорят дизайнеры.

Корсеты и утягивающее белье

Корсеты и утягивающее белье -это настоящая проблема в жару. Такое утягивание - перегрев и большой вред для организма, тем более когда он обезвожен в жару.

Мини-шорты и мини-юбки

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Другая крайность - как только наступает жара, на улице появляются девушки в топах и мини-шортах или мини-юбках.

Шорты предполагают отдых и пляж. А мужчина в шортах - вообще атавизм, - говорят дизайнеры.

Есть и проблема посерьезнее. Присаживаться в мини-шортиках и юбочках в метро или автобусе совсем не гигиенично: подцепить чесотку или еще какую-нибудь инфекцию гораздо проще, чем мы думаем.

Старайтесь поменьше оголяться — рекомендуют специалисты. - Телу тяжеловато справляться с высокой температурой. Как пример — на пляже под лучами палящего солнца мы загораем (а кто-то и сгорает) в считаные минуты. То же самое и в городе. В жару правильная одежда только помогает. Закрытые же участки, напротив, дают больше прохлады, позволяют сохранять температуру тела.

Совершенно неприемлемы в жару, но почему-то популярны майки-сеточки, - говорят дизайнеры. - С таким же успехом можно передвигаться по городу в скафандре космонавта — он тоже "дышит", ведь в нем есть кондиционер.

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Дресс-код

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Дресс-код летом - особая головная боль для офисных работников. В некоторых компаниях руководство требует жесткого соблюдения правил (строгие костюмы, прилегающие блузы, закрытая обувь). Если руководитель думает о своих сотрудниках, он не допустит, чтобы они ходили в слишком строгой одежде, - говорят врачи. - Тело перегревается, работоспособность падает.

Но даже самый консервативный дресс-код не помеха, если носить легкие, преимущественно натуральные ткани (лен, хлопок, шелк, вискозу, смесовые ткани), которые закрывают руки (хотя бы на три четверти) и ноги (на семь восьмых). Вы будете ощущать себя более комфортно, если сохраните свободу прилегания вещи и не будете надевать вещи в обтяжку.

Не только женщины, но и мужчины могут смело сменить обычные брюки на легкие хлопковые или льняные. Серьезная ошибка - надевать при температуре выше плюс 20 рубашки-блузки из легко пропитывающихся материалов. Подмышки начинают потеть, и пятна сразу проступают на всеобщее обозрение. При этом сам человек может и не знать о проблеме.

Выбирая между юбкой с тонкими колготками в рамках дресс-кода или брюками, отдавать предпочтение стоит последним. За счет свободы прилегания в них будет легче, чем в колготках или чулках. При выборе синтетических изделий обращайте внимание на функции Climacool (технология позволяющая обеспечить удаление влаги с поверхности кожи и вентиляцию). Если же такого нет, предпочитайте смесовые ткани, где есть доля натуральной ткани и доля синтетики, эта ткань будет сочетать в себе лучшее от обеих категорий, что иногда даже лучше, чем просто натуральные ткани. Будьте аккуратны с бижутерией: в жару кожа может окислять их, останутся неприятные следы, а сама бижутерия потеряет блеск. Отдавайте предпочтение сумкам в руку, а не сумкам кросс-боди или рюкзакам, пока вы доберетесь до работы, могут остаться "мокрые" следы, возможно частичное окрашивание тканей от кожи изделия из-за жары.

Классика (точнее, антиклассика) жанра - носки с сандалиями. Казалось бы, модные эксперты уже всю плешь проели мужчинам просьбами не сочетать то и другое. Еще один "стильный" ход — черные туфли с белыми брюками. Если нет светлых туфель, лучше надеть сандалии или сланцы, только не с носками. Другая крайность - не надевать носки под закрытую обувь.

Летом ноги потеют, а носки впитывают влагу, - поясняют медики. - Если их нет, происходит травматизация кожи стопы - потертости, мозоли. Будьте осторожны с выбором кроссовок и кед. - Они должны быть из правильных летних тканей, которые "дышат", используйте короткие "невидимые" носки, чтобы сохранить эффект "на голую ногу", но с защитой.

Обувь на высоком каблуке

Каблуки не физиологичны в любую погоду. Большая нагрузка на позвоночник, появляется продольное и поперечное плоскостопие. А в жару, когда повышается нагрузка на весь организм, ноги еще больше отекают.

Головные уборы

Головной убор – это один из первых необходимых предметов в жару, ведь именно его ношение защищает нас от перегрева и солнечных ударов. Для женщин - широкополые, соломенные, шляпки "федоры". Для мужчин не демисезонная кепка, а в сеточку - самое правильное решение.

Не стоит совсем отказываться от черного цвета летом. Он будет прекрасно смотреться вечером. Но днем все же лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, в них чувствуешь себя прохладней (белое отражает солнечный свет, а черное поглощает). Хотя в жарких странах местные жители часто предпочитают одежду темных тонов (крестьяне Китая и взрослые люди на юге Европы традиционно носят черный, а кочевники Сахары предпочитают темно-синий). Темная одежда в их природных условиях более эффективна, поскольку происходят одновременно два термических процесса (тепло от солнца поступает вниз, но оно же отводится вверх, вовне).