Какой маникюр сделать в августе

Фото: apostrophe.ua.

В августе этого года в моду возвращается натуральность, а с ней и короткие ногти.

Краткое маникюр имеет свойство быть универсальным и подходить под все случаи жизни.

Стилисты советуют не стесняться, и выбирать яркие цвета.

В тренд входят фруктовые цвета, показывает apostrophe.ua.

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Дизайн ногтей с изображениями клубники, арбуза, вишни и других фруктов станет ярким дополнением casual образа и сделает любой лук особенным.

Поклонницы минимализма могут последовать этому сочном тренда, объединить яркий фруктовый принт с нюдовими и другими природными оттенками.

Маникюр на коротких ногтях имеет несколько особенностей. При его создании следует делать упор на светлые тона, создавать индивидуальный легкий рисунок и учитывать форму, с которой работаешь. В итоге получится аккуратный и красивый маникюр, не уступает классическому варианту на длинных ногтях.