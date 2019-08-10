 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 675
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1350
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2808
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2079
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4617
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14121
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15687
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2970
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3582
Фото
Все фото
16
5
11
22
3
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
5 интересных нарядов от украинских дизайнеров
5 интересных нарядов от украинских дизайнеров
Кошачьи, прямоугольные и похожи на сварочную маску: какие очки модные в этом году
Кошачьи, прямоугольные и похожи на сварочную маску: какие очки модные в этом году
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
Видео
Все видео
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4304
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3960
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7677
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 585
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
воскресенье, 11 августа 2019 05:28

Какой маникюр сделать в августе
16

  Комментировать

Сейчас в моде натуральность
Фото: apostrophe.ua.
Сейчас в моде натуральность
Сейчас в моде натуральность
Сейчас в моде натуральность
Сейчас в моде натуральность

В августе этого года в моду возвращается натуральность, а с ней и короткие ногти.

Краткое маникюр имеет свойство быть универсальным и подходить под все случаи жизни.

Стилисты советуют не стесняться, и выбирать яркие цвета.

В тренд входят фруктовые цвета, показывает apostrophe.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби

Дизайн ногтей с изображениями клубники, арбуза, вишни и других фруктов станет ярким дополнением casual образа и сделает любой лук особенным.

Поклонницы минимализма могут последовать этому сочном тренда, объединить яркий фруктовый принт с нюдовими и другими природными оттенками.

Маникюр на коротких ногтях имеет несколько особенностей. При его создании следует делать упор на светлые тона, создавать индивидуальный легкий рисунок и учитывать форму, с которой работаешь. В итоге получится аккуратный и красивый маникюр, не уступает классическому варианту на длинных ногтях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой маникюр сделать в августе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 227478
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 42754
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 41622
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 13 Просмотров: 28117
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену Просмотров: 16029
Мода
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
5
 Просмотров: 1440
5 интересных нарядов от украинских дизайнеров
5 интересных нарядов от украинских дизайнеров
11
 Просмотров: 1719
Кошачьи, прямоугольные и похожи на сварочную маску: какие очки модные в этом году
Кошачьи, прямоугольные и похожи на сварочную маску: какие очки модные в этом году
22
 Просмотров: 4491
"Та пошли ваши стандарты красоты" - самые "горячие" фото пышнотелых моделей
"Та пошли ваши стандарты красоты" - самые "горячие" фото пышнотелых моделей
6
 Просмотров: 3348
Куртка-палатка и массивная обувь: дизайнеры показали необычные тренды осени 2019-го
Куртка-палатка и массивная обувь: дизайнеры показали необычные тренды осени 2019-го
5
 Просмотров: 6741
Больше всего комментируют
13
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
10
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
3
Трамп заговорил проо Зеленского
1
"Должны доказать, что мы лучшие партнеры для Турции, чем россияне"
Голосов: 995
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua