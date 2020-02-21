Какой маникюр будет модным весной

Фото: telegraf.com.ua

Весной этого года можно подобрать различные модные идеи дизайна ногтей.

В тренде будут нежные и естественные оттенки, также яркие и цветные, пишет "Телеграф".

Декор со стразами, фольгой, блестками, лепкой и многими другими вариантами очень актуален. Абстракция, геометрия, мазки кистью, брызги красками и другие.

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Среди множества интересных идей весеннего маникюра многие нейл-специалисты уже испытали и выделили новомодный маникюр с эффектом пузырьков.

Пробуждение природы начинается с появления различных растений, цветов и лепестков. Поэтому ногти с цветочными и растительными орнаментами будут привлекательными в весенний период года.

Дизайнеры рекомендуют изображать такие мотивы всевозможными способами и применять только нежные весенние краски, но и более яркие и насыщенные цвета.

Стемпинг, роспись, минимализм, сочетание флористики с френчем, украшение большого или акцентного пальчика, дополнительный блестящий декор - одни из множества идей цветочного дизайна ваших ногтей.

Абстрактные идеи оформления ногтей очень удачно сочетаются с имитацией натуральных структур, градиентом или отрицательным пространством.

Подобные подходы в исполнении дизайна подчеркивают абстрактные элементы и не повторяются, что подчеркивает индивидуальность каждой модницы. Для праздничного события в теплые весенние дни и не только, стоит обратить внимание на особый дизайн маникюра с блестящими нотками.

Варианты украшения ногтей стразами, элементами фольги или глиттер подарят блеск и сияние комбинированного цветочного, однотонного и любого другого вида маникюра.

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