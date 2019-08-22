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пятница, 23 августа 2019 05:28

Какие вещи необходимо купить осенью
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Jimmy Choo выпустили новую коллекцию сумок
Фото: amp.vogue.ru.
Jimmy Choo выпустили новую коллекцию сумок
Jimmy Choo выпустили новую коллекцию сумок
Jimmy Choo выпустили новую коллекцию сумок
Jimmy Choo выпустили новую коллекцию сумок

В этом сезоне в моду входят сумки с логотипом на пряжках.

Jimmy Choo обновили бренд и выпустили новые сумки со своим логотипом.

Сейчас очень много марок, которые это повторяют. Это стало частью дизайнов.

За последний год было изменено Burberry, Chloé и Balmain, и Valentino, рассказывает amp.vogue.ru.

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Директор марки Сандра Чой уверена что осенью модницы не обойдутся без таких сумок.

Этот продукт готовился около двух лет.

В двух граненых буквам - 23-летняя история компании, сделала себе имя на босоножках с ремешками. Ранее эти буквы J i C были на ремишках босоножек. Они напоминают драгоценные камни.

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