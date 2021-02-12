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пятница, 12 февраля 2021 23:46

Какие прически будут в моде в 2021 году

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Какие прически будут в моде в 2021 году
Естественные локоны до сих пор актуальны. Фото: pixabay

Гладкие и минималистичные укладки волос будут модными в этом году.

Еще один хит сезона - "пушковые волосы", которие еще называют baby hair, пишет Lenta.ua

Часто девушки делают из таких волос узоры на висках с помощью геля.

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Естественные локоны до сих пор актуальны. Стилисты советуют накручивать их с помощью плойки, подождать, пока пряди остынут и прочесать их расческой с широкими зубчиками.

Яркие и крупные заколки для волос были популярны в прошлом году. Но теперь стоит выбирать более сдержанные аксессуары. В моде невидимки или "крабики" для волос в стиле 90-х годов. От пышных бантов и ярких лент лучше отказаться. Поскольку в моде гладкие волосы, то быстро их можно уложить в высокий "конский" хвост. Прекрасно будет выглядеть такой же хвост, заплетенний в косу.

Светло-серый и насыщенно желтый оттенки Институт цвета Pantone признал главными в 2021 году. Для образов на каждый день Illuminating может стать центральным. Также он хорошо выглядит в сочетании как с яркими оттенками, так и с универсальной палитрой цветов.

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