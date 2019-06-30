Какие оттенки волос модные этим летом

В этом сезоне в моде золотистые мелирование для прямых волос, стрижка боб, светлое мелирование кончиков для длинных волос и клубнично-русый оттенок.

Прямые волосы прекрасно сочетается с золотистыми оттенками волос.

Сейчас в моде натуральный цвет. Если это русый добавьте только немного ярких оттенков. Соединить этот цвет можно с стрижкой боб.

Светло-каштановые оттенки волос - тренд этого сезона! Не бойтесь экспериментировать, меняться и привлекать к себе внимание, благодаря ярким образам.

Короткие прямые волосы будут выглядеть неотразимо в сочетании с короткой стрижкой пикс, рассказывает ukr.media.

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Если не любите локоны - можно подобрать золотистый и медовый цвет волос.

Если хочется привлекать внимание - выберите блонд.

Вектор популярности гламура и строгих правил моды сместился в сторону самовыражения. В развитых странах балом правят комфорт, самореализация, творчество и свобода. Подобное изменение главных ориентиров отразилось в первую очередь в модных тенденциях, поэтому в окрашивании волос в сезоне 2019 нет ограничений.