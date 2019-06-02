Какие джинсы будут модные в этом сезоне

В этом году в области денима много нового. Узкие джинсы уже давно стали нормой, поэтому все, что отличается от этого стандарта, кажется свежим и неожиданным. Среди основных трендов – прямые, расклешенные и обрезанные модели, а также "мамины" джинсы.

Модные детали

Что характеризует джинсы в этом сезоне? Во-первых, они должны иметь длину 7/8. В 80-х и 90-х годах такие модели считались верхом безвкусицы, но сегодня длина чуть выше лодыжек – самый распространенный элемент кроя. Это хорошая новость, потому что джинсы длиной 7/8 идут абсолютно всем и зрительно делают ноги более стройными.

Второй признак модных джинсов – пуговицы вместо молнии. Они должны быть на виду, поэтому не пытайтесь спрятать эту деталь под туникой, платьем-пуловером или длинной блузкой. Такие джинсы следует либо носить с коротким верхом, либо заправлять в них рубашку или пуловер.

Третий элемент, на который стоит обратить внимание, – небольшие разрезы по бокам в нижней части штанин. Если речь идет не о широких джинсах, моделях длиной 7/8 или с обрезанными штанинами, есть большая вероятность, что вам придется иметь дело с этой деталью. Почти незаметные разрезы придают стройность щиколоткам и дают возможность носить джинсы практически с любой обувью, от сапог и кроссовок до эспадрилий и сабо (которые этим летом возвращаются в моду).

Четвертая деталь – широкий пояс, который завязывается на талии. Это характерный элемент кроя джинсов paperbag, популярных сейчас наравне с другими завышенными моделями. Этот тренд родом из 80-х, пожалуй, является самым изысканным вариантом джинсов с высокой талией.

Пятый модный признак – белый или светло-бежевый оттенок. С джинсами такого цвета нужно быть осторожнее: они подчеркивают даже самые мелкие недостатки фигуры. Зато подобные модели просто созданы для летнего гардероба. Светлые джинсы хорошо сочетаются с эспадрильями или короткими ковбойскими сапогами.

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Для самых смелых

Стоит упомянуть еще две тенденции, которые могут понравиться любительницам оригинального стиля. Прежде всего, это джинсы, окрашенные в технике tie-dye (дословно "завяжи-покрась", технология окрашивания тканей, при которой на одежде образуется красочный оригинальный узор). В последний раз они были в моде 30 лет назад, в конце 80-х. Имейте в виду, что такие джинсы не подходят для повседневной носки и сочетаются далеко не со всем. Возможно, лучше обратить внимание на обесцвеченные и искусственно состаренные модели, которые тоже массово присутствуют в коллекциях этого сезона.

Второй неожиданный тренд – юбка-брюки из денима. Широкие и просторные джинсы сейчас очень популярны, но только самые смелые модницы решатся выбрать этот экстремальный вариант. Тем не менее джинсовые юбки-брюки были замечены на показах многих марок. Приживется ли эта тенденция в реальной жизни, зависит от публики.

Подбор вещи нужно начинать с учетом строения своей фигуры. Для фигуры "круг" или "яблоко" уместны широкие модели или прямые классические, уравновешивающие пропорции, придающие стройность ногам, помогающие выделить изящный женственный изгиб. "Треугольник" (широкие плечи и стройна талия) - потребуется небольшая коррекция верхней части туловища за счет расширения низа, поэтому модный клеш различной степени прекрасно придаст необходимый объем. "Груша" (гармоничный верх с небольшими плечами и грудью, но тяжелый объемный низ) стоит присмотреть для себя модель среди джинсов прямого кроя, отдав предпочтение плотной ткани, немного утягивающей бедра. Хороший классический фасон глубокого темного цвета отлично сядет, отвлечет от пышных ягодиц, придав стройности силуэту. Главное, не переборщить с карманами и отделкой на задней части бедра, чтобы не концентрировать внимание на проблемах. "Прямоугольник" (отсутствие талии и стройные ноги). Обычно это высокие девушки, которые могут позволить себе практически все модели, играя с длиной и отделкой. На них отлично сидят облегающие скинни, широкие или прямые брюки с дырками и стильные бойфренды. Идеальный вариант - это выделить в задуманном комплекте талию с помощью фактурного яркого пояса, приталенных блузок или туник. "Песочные часы" (красивая линия перехода между талией и бедрами). Здесь уместны многие варианты. При составлении гардероба важным является не перегрузить объемы в нижней части, удерживая равновесие. Единственное табу - суженный к низу крой, который превратит фигуру визуально в "морковку".