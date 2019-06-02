Какие джинсы будут модные в этом сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5832
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 738
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4006
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2826
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2493
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2349
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1404
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7389
Фото
Все фото
22
8
5
10
39
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках
День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
Видео
Все видео
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 261
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 702
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30367
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2340
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 468
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
воскресенье, 02 июня 2019 18:35

Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7

  Комментировать

В этом году в области денима много нового. Узкие джинсы уже давно стали нормой, поэтому все, что отличается от этого стандарта, кажется свежим и неожиданным. Среди основных трендов – прямые, расклешенные и обрезанные модели, а также "мамины" джинсы.

Модные детали

 

Что характеризует джинсы в этом сезоне? Во-первых, они должны иметь длину 7/8. В 80-х и 90-х годах такие модели считались верхом безвкусицы, но сегодня длина чуть выше лодыжек – самый распространенный элемент кроя. Это хорошая новость, потому что джинсы длиной 7/8 идут абсолютно всем и зрительно делают ноги более стройными.

 

Второй признак модных джинсов – пуговицы вместо молнии. Они должны быть на виду, поэтому не пытайтесь спрятать эту деталь под туникой, платьем-пуловером или длинной блузкой. Такие джинсы следует либо носить с коротким верхом, либо заправлять в них рубашку или пуловер.

 

Третий элемент, на который стоит обратить внимание, – небольшие разрезы по бокам в нижней части штанин. Если речь идет не о широких джинсах, моделях длиной 7/8 или с обрезанными штанинами, есть большая вероятность, что вам придется иметь дело с этой деталью. Почти незаметные разрезы придают стройность щиколоткам и дают возможность носить джинсы практически с любой обувью, от сапог и кроссовок до эспадрилий и сабо (которые этим летом возвращаются в моду).

 

Четвертая деталь – широкий пояс, который завязывается на талии. Это характерный элемент кроя джинсов paperbag, популярных сейчас наравне с другими завышенными моделями. Этот тренд родом из 80-х, пожалуй, является самым изысканным вариантом джинсов с высокой талией.

 

Пятый модный признак – белый или светло-бежевый оттенок. С джинсами такого цвета нужно быть осторожнее: они подчеркивают даже самые мелкие недостатки фигуры. Зато подобные модели просто созданы для летнего гардероба. Светлые джинсы хорошо сочетаются с эспадрильями или короткими ковбойскими сапогами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что стоит носить женщинам за 40

Для самых смелых

 

Стоит упомянуть еще две тенденции, которые могут понравиться любительницам оригинального стиля. Прежде всего, это джинсы, окрашенные в технике tie-dye (дословно "завяжи-покрась", технология окрашивания тканей, при которой на одежде образуется красочный оригинальный узор). В последний раз они были в моде 30 лет назад, в конце 80-х. Имейте в виду, что такие джинсы не подходят для повседневной носки и сочетаются далеко не со всем. Возможно, лучше обратить внимание на обесцвеченные и искусственно состаренные модели, которые тоже массово присутствуют в коллекциях этого сезона.

 

Второй неожиданный тренд – юбка-брюки из денима. Широкие и просторные джинсы сейчас очень популярны, но только самые смелые модницы решатся выбрать этот экстремальный вариант. Тем не менее джинсовые юбки-брюки были замечены на показах многих марок. Приживется ли эта тенденция в реальной жизни, зависит от публики.

Подбор вещи нужно начинать с учетом строения своей фигуры. Для фигуры "круг" или "яблоко" уместны широкие модели или прямые классические, уравновешивающие пропорции, придающие стройность ногам, помогающие выделить изящный женственный изгиб.

"Треугольник" (широкие плечи и стройна талия) - потребуется небольшая коррекция верхней части туловища за счет расширения низа, поэтому модный клеш различной степени прекрасно придаст необходимый объем.

"Груша" (гармоничный верх с небольшими плечами и грудью, но тяжелый объемный низ) стоит присмотреть для себя модель среди джинсов прямого кроя, отдав предпочтение плотной ткани, немного утягивающей бедра. Хороший классический фасон глубокого темного цвета отлично сядет, отвлечет от пышных ягодиц, придав стройности силуэту. Главное, не переборщить с карманами и отделкой на задней части бедра, чтобы не концентрировать внимание на проблемах.

"Прямоугольник" (отсутствие талии и стройные ноги). Обычно это высокие девушки, которые могут позволить себе практически все модели, играя с длиной и отделкой. На них отлично сидят облегающие скинни, широкие или прямые брюки с дырками и стильные бойфренды. Идеальный вариант - это выделить в задуманном комплекте талию с помощью фактурного яркого пояса, приталенных блузок или туник.

"Песочные часы" (красивая линия перехода между талией и бедрами). Здесь уместны многие варианты. При составлении гардероба важным является не перегрузить объемы в нижней части, удерживая равновесие. Единственное табу - суженный к низу крой, который превратит фигуру визуально в "морковку".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие джинсы будут модные в этом сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

Папа римский целовал польскую землю

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 33374
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 26298
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 19287
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 18450
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 12636
Мода
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 12663
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 19314
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
 Просмотров: 1386
День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках
День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках
8
 Просмотров: 1125
Что стоит носить женщинам за 40
Что стоит носить женщинам за 40 1 Просмотров: 3141
Больше всего комментируют
11
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
10
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
3
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
2
Самые большие часы мира остановили
Голосов: 26
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua