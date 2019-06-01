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Какая обувь будет модным этим летом

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Какая обувь будет модным этим летом
Нужно выбирать обувь не только стильно, но и удобно

Этим летом в моде босоножки с носками, с силиконовыми вставками, замшевые и лодочки с острым каблуком.

Новизной этого сезона босоножки с носками в сеточку - однотонными или с узором.

Сейчас популярна обувь с силиконовыми элементами. Это может быть и одна силиконовая вставка, которая будет сочетаться с модным сегодня анималистические принтом. Также могут быть прозрачными каблуки.

Замшевые босоножки в нюдових оттенках подходят для повседневного варианта. Чтобы носить такие босоножки не только с платьями и юбками, стоит только надеть брюки или джинсы длины 7/8.
Лодочки с острым каблуком всегда останутся классикой. Их можно подобрать с ремешком, который тоже является трендом, как и бахрома, и завязочки вокруг ножки, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Босоножки на маленьком каблуке называют kitten heel. Они будут и универсальные, и удобны при ходьбе каждый день.

Босоножки на квадратном каблуке наиболее удобный и элегантный - босоножки на квадратном каблуке. И высокая, и низкая модель будет одинаково комфортным за счет широкого и толстого каблука. Такая обувь удачно дополнит любой образ.

Модные босоножки и туфли в теплые сезоны характеризуются пастельными или яркими оттенками, легкими и изысканными материалами, острыми носами и интересными принтами.

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