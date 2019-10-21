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понедельник, 21 октября 2019 19:25

Как принцесса Беатрис превратилась из "гадкого утенка" в стильную леди
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Беатриc выбрала стильное голубое платье средней длины и шипованные лодочки в первый день Royal Ascot в Беркшире 18 июня
Фото: Rex
Розовое платье от Эмилии Викстед принцесса надела в июне на одном из официальных мероприятий в Лондоне
Кружевной наряд Беатрис выбрала в день, когда осуществила первое королевское появление со своим парнем Эдоардо на свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона 18 мая
Стилисты Леди Эмили Комптон и Оливия Бакингем
Повседневный наряд Беатрис также стало более элегантным

Принцесса Йоркская Беатрис, 31 год, за последние несколько месяцев существенно улучшила свой гардероб. До этого ее называли "гадким утенком" в королевской семье, ведь часто выбирала неуместные наряды на официальные мероприятия.

Внешний вид Беатрис изменился после появления в ее жизни двух новых стилистов - Леди Эмили Комптон и Оливии Бакингем. Они поработали над тем, чтобы подогнать гардероб принцессы в соответствии с современными тенденциями.

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"Беатрис в восторге от работы ее стилистов. Они помогают ей одеваться на работу и другие неформальные мероприятия. В них завязались дружеские отношения", - рассказал источник.

Автор: Instagram
  Стилисты Леди Эмили Комптон и Оливия Бакингем
Стилисты Леди Эмили Комптон и Оливия Бакингем

Оливия Бакингем ранее была фотографом. Теперь она работает редактором в издании Hong Kong Tatler. Бывшая редактор Tatler Леди Эмили Комптон - дочь маркизы Нортгемптона.

Одним из самых неудачных образов принцессы был во время посещения церкви в Сандригеме на Рождество в 2005 году. Внимание привлекла шляпа Беатрис ярко-фиолетового цвета странной формы.

Автор: Rex
  Принцесса Беатрис в 2005 году
Принцесса Беатрис в 2005 году

Также пресса долго высмеивала шляпу принцессы, которую она выбрала на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году. Аксессуар бежевого цвета был сделан в виде банта, но скорее напоминал осьминога.

Автор: Rex
  Шляпа от Филиппа Триси, которую принцесса Беатрис надела на королевскую свадьбу в 2011 году, стала одной из самых обсуждаемых тем
Шляпа от Филиппа Триси, которую принцесса Беатрис надела на королевскую свадьбу в 2011 году, стала одной из самых обсуждаемых тем

В начале сентября внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелло Моцци. Избранник принцессы - основатель компании Banda. Хотя Моцци не принадлежит к аристократическому кругу, но считается представителем британской элиты.

Daily Mail
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