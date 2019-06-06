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пятница, 07 июня 2019 05:28

Как правильно подобрать балетки

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Как правильно подобрать балетки
В последнее время балетки начинают возвращать бывший культовый статус

В этом сезоне в моде елегантные балетки, в стиле 60-х, замшевые и в рок-н-ролльной стиле.

Сейчас в моде балетки с заостренной формой, а также наличием завязок или ремней Новым трендом стали балетки с животными принтами, среди которых преобладают змеиный, леопардовый и крокодиловый.

Если не нравятся шипы и хищные мотивы, можно всегда найти обувь с закругленным носком. Чтобы быть всегда в тренде, выберите обувь яркого цвета - красно-оранжевого, горчично-желтого, насыщенного синего или оттенка фуксии. Кроме того, балетки бывают матовыми, лакированными, из винила или с металлическим блеском.

Элегантный вариант - балетки в стиле 60-х годов. На плоской подошве или на небольшом каблуке выбирайте кожаный вариант в таких тонах, как нежно-розовый или золотистый, советует tsn.ua.

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Если нравится романтический стиль, купите балетки золотистого оттенка.

Если любите более удобную обувь - замшевые балетки прекрасно сочетаются с джинсами.
Тем, кто предпочитает рок-н-ролльного стиля, можно посоветовать балетки с ремешками или завязками.

Этот вид обуви был изначально предназначен для занятий танцами и стал популярным благодаря марке Repetto. Традиционные балетки - на плоской подошве, с закругленным носком - получили широкое распространение в 50-е и 60-е годы. Среди любительниц комфортной обуви была Брижит Бардо - секс-символ той эпохи. 1957 марка Chanel представила свою версию балеток - бежевые с черными носками.

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Голосов: 1279
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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