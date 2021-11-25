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четверг, 25 ноября 2021 16:34

Как носить трендовые кроссовки? Модные идеи для мужчин

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Современному мужчине трудно представить свой гардероб без удобных и стильных кроссовок. Впрочем, это и не нужно, так как популярность и широчайший ассортимент данного вида обуви позволяет выбрать модель на любой вкус и для любого назначения. Однако не только обувь делает мужчину стильным, но и то, как и с чем он ее надевает. О том, как носить модные мужские кроссовки, читайте в этой статье.

  Как модно носить кроссовки?
Как модно носить кроссовки?

Какие присутствуют тренды в мужских кроссовках в конце 2021 года?

Ассортимент кроссовок большинства магазинов впечатляет своим разнообразием. Однако если присмотреться, то между многими моделями можно заметить некоторые сходства – те самые модные черты, которыми наделяют свою обувь производители и которые определяют спрос на протяжении последних сезонов.

Так, в 2021 году очень популярными были мужские классические и минималистические кроссовки и кеды. В то же время, самым большим трендом стали ультрамодные громоздкие кроссовки – на толстой подошве, с футуристическим дизайном и оригинальной расцветкой. Если классический фасон первых моделей подразумевает спокойные базовые тона, то во вторых упомянутых вариантах может использоваться любая гамма – базовая (белые, черные, серые), холодная (темно-зеленые, темно-синие) или яркая и пестрая (желтые, красные, оранжевые, ярко-синие и зеленые, комбинированные).

Белые мужские кроссовки сегодня ассоциируются с аккуратностью (даже некоторые ugly-модели), легкостью и молодежным стилем. Лучше всего белая обувь подходит, конечно же, для летних образов, в которых используются джинсовые брюки, рубашки и куртки, белые и другие светлые футболки и поло, бейсболки. Весной и осенью белые модели отлично сочетаются с легкими куртками, неклассическими пиджаками, толстовками, легкими пальто, плащами и тренчами, джинсами и модными брюками. Чтобы пополнить свой гардероб этими и другими модными вещами, переходите по ссылке https://answear.ua/ru/k/vin/odyag.

Вы наверняка не прогадаете, если выберете серые или черные кроссовки. Данные модели характеризуются сдержанностью и универсальностью: джинсы, рубашки и куртки отлично смотрятся с такими кроссовками. Кстати, если выбрать модель, в которой объединены черты кроссовок и туфель, то ее можно будет надеть и с более официальными нарядами, например на работу.

Выбирая цветные кроссовки, помните, что такая обувь гарантированно разбавит образ, поэтому он должен быть достаточно спокойным. Кроме этого, яркие кроссовки следует надевать во время занятий спортом, на вечеринку или вечер с друзьями, прогулку в парке и пикник, а вот для важных встреч данный вариант обуви не подойдет.

Непременно стоит упомянуть о высоте мужских кроссовок, ведь разные по высоте модели подходят для разных образов и одежды. Так, низкие кроссовки станут отличным дополнением для укороченных брюк, джинсов с отворотами, светлых футболок и легких курток. Если желаете придать образу изюминку, используйте оригинальные носки (в противном случае используйте базовые короткие). Высокие кроссовки подходят для штанов с манжетами. Также высокие утепленные модели пригодятся зимой – их надевайте с парками, пуховиками и бомберами.

Какие самые популярные производители и модели мужских кроссовок?

Первый бренд, который необходимо упомянуть, это Adidas. В линейке Originals компания представляет как спортивную обувь, так и повседневные модели с модным акцентом. Именно эти модели пользуются большим спросом у молодежи и поклонников современной моды. Еще одно похожее направление – это Adidas NEO, в разработке моделей для которого участвуют лучшие дизайнеры из области спортивной одежды и обуви. Обувь Adidas в стиле casual – это удобство, простота и практичность. Так, модель NMD R1 является одним из самых популярных сочетаний классики и лучших технологий данного бренда. Другой узнаваемой casual-моделью являются кроссовки Adidas Originals Forest Grove.

Nike известен в первую очередь благодаря кроссовкам Air Jordan. Данная линейка появилась в результате вдохновения достижениями известного баскетболиста Майкла Джордана. Не меньшей популярностью пользуются кроссовки Nike Air Force 1. Их популярность обусловлена удобной внутренней частью обуви, укреплением в местах, подверженных быстрому износу, а также высокой подошве. В продаже есть как классический вариант, так и вариант с высоким голенищем. Air Force 1 прекрасно подходит для повседневного ношения с одеждой в casual-стиле. Кроме этого, данные кроссовки легко чистятся и при должном обращении служат несколько лет. Похожую обувь в баскетбольном стиле предлагает также бренд Pepe Jeans (ознакомиться можно по ссылке https://answear.ua/ru/k/vin/vzuttya/krosivky). Дочерной компанией Nike является Converse All Stars, которая производит легендарные кеды. Сами кеды выглядят на ноге очень аккуратно, сочетаются с разной одеждой и притягивают взгляды своим уникальным дизайном.

  Как модно носить кроссовки?
Как модно носить кроссовки?

Завершает сегодняшний список модель Reebok Classic Nylon. Классический проверенный временем дизайн сегодня очень популярен среди мужчин всех возрастных категорий. Изюминку этой прекрасной повседневной обуви придает подошва в ретро-стиле. Похожими характеристиками обладают также, например, мужские кроссовки Tommy Hilfiger.

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