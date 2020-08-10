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понедельник, 10 августа 2020 23:46

Как носить мини-юбку без намека на пошлость

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Как носить мини-юбку без намека на пошлость
Чтобы носить трендовую юбку и не вызвать отвращение у окружающих, надо запомнить, что если низ более открытый, то верх должен быть закрыт. Фото: pixabay

Мини-юбка - это популярная вещь в гардеробе девушек.

Она идеально подчеркивает ноги, но бывает, что много "луков" выглядят вульгарно, пишет "Уніан".

Чтобы носить трендовую юбку и не вызвать отвращение у окружающих, надо запомнить, что если низ более открытый, то верх должен быть закрыт.

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Если юбка облегает, то футболка должна быть свободной. Носить мини-юбку с топом - это давно моветон. Хотя, если вы правильно скомбинируете топ и мини-юбку, и сверху накинете удлиненный жакет, то такой образ будет вполне самодостаточным и привлекательным.

Носить такие юбки под обувь с высоким каблуком также не стоит. Это выглядит вульгарно. Отдайте предпочтение или кроссовкам или ботильонам на невысоком каблуке. Также выгодно будет выглядеть массивная грубая обувь.

Относительно цвета, то выбирать нужно более приглушенные оттенки и нежные ткани.

Платье-рубашку, которая является очень модной этим летом, удобно носить как на каждый день, так и на важную встречу. Эксперты рассказали, как и с чем ее правильно носить. Выбирая такой наряд, следует обращать внимание на длину, крой и ткань.

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