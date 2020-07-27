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Как иметь стильный образ за небольшие деньги: советы для пышных женщин

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  Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов
Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов

Женщина с любым типом фигуры и в любом возрасте всегда может иметь стильный вид. Ведь для того, чтобы хорошо одеваться, не нужно нанимать персонального стилиста и покупать дорогущую одежду. Достаточно просто знать базовые правила подбора гардероба.

Обладательницам пышных форм, не стоит скрывать их за мешковатыми темными балахонами, которые еще и добавляют возраста. Каждая женщина прекрасна и должна любить свое тело. Это как раз и помогут сделать красивые вещи. Поэтому давайте разберемся, как выбрать женскую одежду, которая придаст стиля и спрячет лишнее.

Оцените свою фигуру

Перед покупками одежды хорошо рассмотрите себя в зеркале. Определите свои преимущества, которые хотели бы подчеркнуть и недостатки, которые следует скрыть. Не забывайте, одежда обязательно должна соответствовать вашим пропорциям, тогда она будет комфортной и подойдет вам. Например, если у вас слишком широкие бедра, то не стоит носить брюки, облегающие, а также модели, сильно суженные внизу. Так только добавите лишних объемов. А если есть широкие плечи и большая грудь - забудьте о кофточках с рюшами и челночным вырезом.

Выбирайте правильные ткани и принты

  Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов
Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов

Выбирая брюки и юбки отдавайте предпочтение непрозрачным и плотным тканям. Они умеренно подчеркнут формы, при этом не будут образовывать лишних складок. Обращайте внимание на узоры. Чрезмерные принты, массивные узоры будут полнить. Рисунков на вещах должно быть в меру. Будьте осторожны с горизонтальными линиями - они добавляют объема. Если хотите зрительно уменьшить бедра или плечи - берите одежду с вертикальными линиями.

Покупайте одежду по размеру

Полные женщины делают большую ошибку, когда покупают огромные балахоны, надеясь, что так скроют лишние килограммы. Они только подчеркивают полноту и деформируют фигуру, делая ее более массивной и широкой. Всегда стоит брать одежду по размеру. Если не любите, когда вещи облегают, выбирайте фасоны со свободным или прямым кроем, а линию талии можно выделить тоненьким пояском.

Не ограничивайтесь темными цветами

С давних пор многие женщины знают один факт - темные цвета отлично скрывают недостатки, делая силуэт визуально меньше. Но это не значит, что в гардеробе могут быть только черные и серые платья. Тешьте себя цветами, например, глубокими оттенками синего, зеленого, красного или фиолетового. Главное, чтобы цвет подходил к лицу.

  Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов
Интернет-магазин "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов

А чтобы приобрести стильную и комфортную одежду не обязательно весь день бегать по магазинам. Обращайтесь за товарами в интернет-магазин "Модная Панянка". Имеют более 20 тыс. качественных товаров от более чем 15 известных украинских производителей одежды для полных женщин. "Модная Панянка" предлагает различные фасоны костюмов, брюк, джинсов, юбок, футболок и блузок, платьев, жакетов и даже белья или купальников. Доступные размеры с 48 до 82. Поэтому, каждая однозначно подберет себе идеальный образ. В случае чего можно обратиться за помощью к консультанту. Все это по хорошим ценам! Приятным бонусом будут выгодные распродажи и акции.

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