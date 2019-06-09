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воскресенье, 09 июня 2019 05:28

Как хорошо выглядеть в жару - советы Амаль Клуни

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Как хорошо выглядеть в жару - советы Амаль Клуни
В летний зной хочется носить как можно меньше одежды

Для того чтобы хорошо выглядеть в жару можно носить платье-футляр, платье-рубашку и выбирать цветочный принт.

Когда нужно идти на вечеринку или хорошо выглядеть на работе стоит надеть платье-футляр.

К офисного декора также подойдет цветочный принт. Желательно, чтобы был черно-белый.

Чтобы подчеркнуть женственность - выберите платье-рубашку с поясом на талии, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Большие розы - неожиданно их увидеть на деловой женщине. Но в сочетании с черным топом все достаточно сдержанно и допустимо.

Идеальными для лета будет костюм из льна. Можно даже подобрать цветные тона.

Сейчас уделяют внимание моделям с нестандартным кроем, украшенным бантиками, завязочками, ремешками и другими дополнениями. Особое внимание дизайнеры уделили блузам с удлиненными рукавами.

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