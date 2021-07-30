Главный тренд лета: какой аксессуар никого не оставит равнодушным

Фото: elle

Сумки насыщенных цветов стали определенным must have в летнем сезоне. Яркие оттенки зеленого, оранжевого и желтого очень уместно смотрятся на фоне цветущих пейзажей и заряжают позитивным настроением.

И из всего этого цветового разнообразия особенно выделяются миниатюрные сумки розового цвета. Это и дань моде, и ностальгия по беззаботному детству, пишет elle.

Особенно хороши в розовом цвете сумки-багеты и другие модели с ярко выраженной геометрией и формой.

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Когда в моде миниатюрные сумочки, в которые не помещается все самое необходимое, — нужно носить две сумки сразу. И выбирать либо из одного материала одинакового цвета, либо контрастных форм, материалов и оттенков, пишет karavan.

Автор: karavan Сумки Victoria Tomas

Лавандовый цвет станет самым трендовым осенью 2021 года. Он очень изящный, а модельеры именно с ним создают новые осенние коллекции. В сезоне осень-зима 2021 также будет популярен темно-синий, коричневый, ультрафиолет, серый и золотой.