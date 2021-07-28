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среда, 28 июля 2021 14:09

Экологически, стильно, необычно: что такое тренч-конструктор и как его носить
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Каждая сможет сама выбрать цвет тренча
Фото: Фото предоставили в NCYZIP
Тренч шьют из экологических материалов
С такой одеждой можно быть всегда в тренде
Тренч-конструктор состоит из шести элементов.
О тренче на осень надо подумать еще с лета

Украинский бренд одежды NCYZIP шьет тренч-конструктор.

Главная особенность - человек может сам менять цвет или длину тренча, вместо того, чтобы каждый сезон покупать новый.

Основателями бренда стали блогер Маша Тимошенко и дизайнер Наталья Фищенко. Gazeta.ua они рассказали, что с такой одеждой каждая девушка может превратиться из потребителя товара на художника, скульптора, дизайнера своего образа и гардероба.

"Мы в NCYZIP хотим изменить установленную модель потребления, когда законодатели быстрой моды создают яркий, но кратковременный тренд и быстро продают нам как можно больше товаров под этот шум. А потом сразу же создают новый тренд и снова все повторяют, оставляя нас, как потребителей, постоянно недовольными. Ведь как только мы почувствовали себя стильными и современными, как снова нужно идти в магазин и менять гардероб", - рассказали они.

Для изготовления одежды-конструктора бренд использует экологические материалы, собственноручно перерабатывают деним и использует вещи для производства повторно.

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"Тренч-конструктор состоит из шести элементов. Основа, удлинитель, то есть нижняя часть, рукава, воротник и пояс. Каждый из элементов можно купить отдельно. Учитывая экологическую концепцию одежды-конструктора, мы почти не ограничены в выборе тканей для тренча. Поскольку тренчи носят преимущественно осенью, то это плотные ткани с водоотталкивающими свойствами, утеплитель из переработанных ПЭТ-бутылок. Пока не используем никакого натурального пуха".

Лавандовый цвет станет самым трендовым осенью 2021 года. Он необычайно изящный, а модельеры именно с ним создают новые осенние коллекции. В дождливую осень и холодную зиму теплые свитера и кардиганы такого цвета станут идеальным дополнением образа.

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