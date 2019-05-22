Дизайнеры показали, что надеть на выпускной вечер

Автор: Виктория Богдан На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку

Во всех школах и университетах скоро будут проходить выпускные балы. Один из главных вопросов для девушек - что надеть, чтобы поразить остальных. Украинские дизайнеры подтверждают, что задача с каждым годом становится нелегкой, так как появляется все больше разнообразных моделей платьев.

"На что первое стоит обратить внимание, особенности фигуры и цветотип вашей кожи. Второе – это тренды, которые сейчас диктует мода, и третье – цена, что также является важным аспектом. Не обязательно платье должно стоит дорого, ведь после выпускного оно остается в вашем гардеробе, и вы должны его носить, а не прятать в шкафу. Поэтому обращайте внимание на практичность", – рассказывают дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Яркий принт

Такое платье точно не будет висеть в шкафу после выпускного. В нем можно пойти на праздник, а потом носить хоть каждый день после. Отличный вариант, если вечеринка будет проходить на природе. К такому платью удачным дополнением станет нежный макияж и легкие кудри, которые завершат образ.

Автор: Виктория Богдан К такому платью удачным дополнением станет нежный макияж и легкие кудри

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Яркая классика

Длинное платье-миди красного оттенка с V-образным воротником хорошо подойдет для любителей классики. На первый взгляд оно достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку. В данном случаи также не стоит экспериментировать с макияжем и прической. Легко подчеркните взгляд и соберите волосы.

Автор: Виктория Богдан На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку

Автор: Виктория Богдан На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку

Автор: Виктория Богдан На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку

Двухцветное платье

Мода нам диктует, что надо активно обращать внимание на платье-миди. Каждый день в таком платье не походишь, но для выпускного или свидания в самый раз. Летящая ткань смотрится женственно и мило. Наряд отлично впишется в праздник, а потом его можно взять в путешествие.

Автор: Виктория Богдан Наряд отлично впишется в праздник, а потом его можно взять в путешествие

Нюдовый сарафан

Для любителей романтических нарядов подойдет идеально. Ведь многие девушки на выпускном не всегда выглядят по своему возрасту. Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту. Дизайнеры категорически против торжественных и сложных платьев с огромными пышными юбками и шлейфом. Выпускной – самое время примерять нежный образ.

Автор: Виктория Богдан Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту

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Выпускные бывают разные – у каждого своя специфика, локация, дресс-код. Если у вас яркая вечеринка с танцами, то можно одеть что-то покороче. Если же выпускной в аристократичном стиле – побудьте принцессой и наденьте платье-миди. В идеале, лучше совместить одно с другим, выберите два наряда для торжественной части и вечерней.

Автор: Виктория Богдан Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту

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