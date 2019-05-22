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среда, 22 мая 2019 22:45

Дизайнеры показали, что надеть на выпускной вечер
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Автор: Виктория Богдан
  На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку

Во всех школах и университетах скоро будут проходить выпускные балы. Один из главных вопросов для девушек - что надеть, чтобы поразить остальных. Украинские дизайнеры подтверждают, что задача с каждым годом становится нелегкой, так как появляется все больше разнообразных моделей платьев.

"На что первое стоит обратить внимание, особенности фигуры и цветотип вашей кожи. Второе – это тренды, которые сейчас диктует мода, и третье – цена, что также является важным аспектом. Не обязательно платье должно стоит дорого, ведь после выпускного оно остается в вашем гардеробе, и вы должны его носить, а не прятать в шкафу. Поэтому обращайте внимание на практичность", – рассказывают дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Яркий принт

Такое платье точно не будет висеть в шкафу после выпускного. В нем можно пойти на праздник, а потом носить хоть каждый день после. Отличный вариант, если вечеринка будет проходить на природе. К такому платью удачным дополнением станет нежный макияж и легкие кудри, которые завершат образ.

Автор: Виктория Богдан
  К такому платью удачным дополнением станет нежный макияж и легкие кудри
К такому платью удачным дополнением станет нежный макияж и легкие кудри

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Яркая классика

Длинное платье-миди красного оттенка с V-образным воротником хорошо подойдет для любителей классики. На первый взгляд оно достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку. В данном случаи также не стоит экспериментировать с макияжем и прической. Легко подчеркните взгляд и соберите волосы.

Автор: Виктория Богдан
  На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
Автор: Виктория Богдан
  На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
Автор: Виктория Богдан
  На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
На первый взгляд платье достаточно консервативное, но яркий цвет добавляет ему изюминку
Двухцветное платье

Мода нам диктует, что надо активно обращать внимание на платье-миди. Каждый день в таком платье не походишь, но для выпускного или свидания в самый раз. Летящая ткань смотрится женственно и мило. Наряд отлично впишется в праздник, а потом его можно взять в путешествие.

Автор: Виктория Богдан
  Наряд отлично впишется в праздник, а потом его можно взять в путешествие
Наряд отлично впишется в праздник, а потом его можно взять в путешествие

Нюдовый сарафан

Для любителей романтических нарядов подойдет идеально. Ведь многие девушки на выпускном не всегда выглядят по своему возрасту. Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту. Дизайнеры категорически против торжественных и сложных платьев с огромными пышными юбками и шлейфом. Выпускной – самое время примерять нежный образ.

Автор: Виктория Богдан
  Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту
Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту

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Выпускные бывают разные – у каждого своя специфика, локация, дресс-код. Если у вас яркая вечеринка с танцами, то можно одеть что-то покороче. Если же выпускной в аристократичном стиле – побудьте принцессой и наденьте платье-миди. В идеале, лучше совместить одно с другим, выберите два наряда для торжественной части и вечерней.

Автор: Виктория Богдан
  Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту
Нюдовый сарафан – подчеркнет женственность, юность и чистоту

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию мужа в дизайнерском наряде ручной работы. Фотографию в одежде от команды Артема Климчука она опубликовала на своей недавно созданной странице в Instagram.

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