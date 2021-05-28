Цвет, принт и фасон - как выглядеть дорого

Возникала ли у вас ситуация, когда весь образ был подобран вроде правильно и согласно всем модным приемам и трендам, но конечный результат выглядит хуже, чем на изображениях в Pinterest? Сегодня Gazeta.ua расскажет, какие детали могут удешевлять весь образ, как оттенок одного цвета влияет на общее впечатление от наряда и почему аксессуары имеют значение.

Автор: Waldir Évora. Рexels Удивительно, но чем проще образ, тем он роскошнее

Поговорим о цвете

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels Черный цвет выглядит очень дорого

Дороже смотрится образ, который является полностью монохромным. Но и это еще не все. Один и тот же цвет в разных оттенках может смотреться совершенно по-разному! Если вы хотите, чтобы ваш образ выглядел более статусно, то рекомендуем присмотреться к таким оттенкам: кремовый (вместо белого), бежевый (вместо светло-коричневого), горчичный (вместо желтого), изумрудный (вместо бирюзового), пастельный голубой (вместо василькового) , пыльно-розовый (вместо яркого розового), винный (вместо насыщенного красного) и, конечно же, черный и серый.

Принт дешевит?

Автор: Konstantin Mishchenko. Рexels Если принт, то только классический

Конечно, принт - это очень стильно и интересно. Но если мы говорим о статусном дорогом образе, то лучше избегать рисунков на одежде или аксессуарах. Однотонные вещи всегда смотрятся выгоднее, чем вещи с декором. Особенно откажитесь от блестящих пайеток и кричащих надписей. Если же все-таки очень хочется надеть вещь с каким принтом, то выбирайте классическую клетку, полоску или гусиную лапку. Такие изображения на одежде более лаконичны и выглядят уместно вне времени.

Держим форму

Автор: Elijah O'Donnell. Рexels Отдавайте предпочтение прямому крою и натуральным тканям

Здесь речь пойдет не о фигуре, а о форме вещей. Структурированые, плотные, вещи, которые хорошо держат свою форму, выглядят в разы лучше, чем мягкие и бесформенные. Поэтому при составлении своего дорогого гардероба, рекомендуем отдавать предпочтение именно таким вещам. То же самое про аксессуары - сумки жесткой формы выглядят дороже, чем мягкие.

Крой вещей

Автор: cottonbro. Рexels Платье или костюм? Мы выбираем и то, и то!

Вещи, которые слишком прилегают к телу, уже давно вышли из моды хотя бы потому, что они склонны подчеркивать все недостатки нашей фигуры. Но при этом не советуем впадать в крайности и покупать все вещи только оверсайз. Полуприлегающий крой будет идеальной альтернативой, которая выглядит более статусно и выигрышно для вашей фигуры.

Материалы

Автор: Lina Kivaka. Рexels Черное минималистичное платье никогда не выйдет из моды

Не только крой решает то, как выглядит образ в целом. Материалы вещей имеют большое значение. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, в которых ваша кожа будет дышать, а одежда будет выглядеть дорого.

Правильная посадка вещей

Автор: Olya Kobruseva. Рexels Брючный костюм всегда будет в тренде

Ни одна, даже очень дорогая вещь не будет смотреть надлежащим образом, если она мала или слишком велика вам. Помните, что жакет должен хорошо сидеть в плечах, а у брюк необходима правильная длина.

Опрятность - важнейший показатель

Автор: Breston Kenya. Рexels Разве может быть что-то комфортнее, чем брючный костюм?

Возможно, этот пункт кажется банальным, но важно отметить, что ваша аккуратность и опрятность ваших вещей - это самый главный показатель вашей статусности. Одежда должна быть чистой, без катышек, зацепок и растянутости, обувь и аксессуары должны быть без царапин. То же касается и вашей кожи, волос, макияжа, маникюра и педикюра: ваш внешний вид - это аккуратная и ухоженная каждая деталь вашего образа.

Аксессуары - детали, которые решают

Автор: Dima Valkov. Рexels Минималистичные украшения подойдут под любой образ

Украшения должны быть сдержанными, минималистичными. Наборы с одинаковой бижутерией делают образ очень дешевым и старомодным, поэтому советуем такие комплекты не надевать никогда.

Натуральность

Автор: Ali Pazani. Рexels Натуральный макияж всегда смотрится уместно и женственно

Важной составляющей статусного образа и гардероба является отсутствие пошлого макияжа, который чаще всего добавляет возраст и выглядит неуместно. Помните главное правило - яркий макияж в стиле "смоки айс" мы выбираем для вечерних выходов на какие-то особые мероприятия, а для обычных будних - минималистичный и натуральный макияж.

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Подлинность

Автор: Skylar Kang. Рexels Минималистичные сумки твердой формы будут идеальным дополнением

Наверное, многие, услышав слово "дорого" представляет себе брендовые люксовые вещи. Некоторые, кто не может позволить себе вещи из люксового сегмента, решают купить подделки, надеясь, что это не будет заметно. Но на самом деле, производитель не имеет большого значения. Лучше купить подлинную вещь от малоизвестного бренда, чем подделку, которую точно кто-то рассекретит. Нет ничего страшного в том, чтобы не иметь вещи от известных мировых дизайнеров. Гораздо важнее иметь комфортную вещь актуального фасона, в которой будет комфортно вам.

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