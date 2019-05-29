Что стоит носить женщинам за 40

Женщина на 7 лет моложе, чем говорят ее подруги, и на 5 лет старше, чем мужчины утверждают

Для того, чтобы хорошо выглядеть после сорока - стоит носить белую рубашку, джинсы, яркий верх, черный одежда и стильные блузки.

Белая рубашка подходит как для работы, так и для прогулок. Сочетайте белую блузку с любимыми джинсами или брюками различных оттенков. Дополнить образ можно массивными аксессуарами.

Джинсы должны идеально сидеть. С джинсами можно комбинировать луга в различных стилях, а дополнить образ помогут модные босоножки и сумка яркого оттенка.

Не стоит бояться оригинальных вещей, можно надеть ярко-красную плат., Жакет в паетках, блузку с глубоким декольте, рассказывает 1plus1.ua.

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При черному цвете можно выбрав правильный фасон и добавив к ним стильных аксессуаров, можно создать идеальный лук, который видовжуватиме ваш силуэт и непременно приковывать взгляды.

В этом году в тренде рюши, цветы, асимметрия. Носите блузки в сочетании с джинсами, брюками-клеш и юбками-миди.

Важно не переборщить с "омоложением" с помощью одежды. Лучше не носить мини, глубокое декольте, яркие цвета и узкие брюки.