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пятница, 06 сентября 2019 05:28

Что должно быть в осеннем гардеробе - советы Андре Тана
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Пора уже сейчас позаботиться о гардеробе на холодное время года
Фото: viva.ua.
Пора уже сейчас позаботиться о гардеробе на холодное время года
Пора уже сейчас позаботиться о гардеробе на холодное время года
Пора уже сейчас позаботиться о гардеробе на холодное время года
Пора уже сейчас позаботиться о гардеробе на холодное время года

В этом сезоне в моде сочетание характера и женственности, уверенности и легкости, самобытности и классики.

Можно носить кожаные платья длиной меди. Оно универсальное и подходит как для офиса, так и для вечеринки.

Большое внимание уделяется верхней одежде, например бушлат из натуральной шерсти.
На этот раз может быть как черный так и в клетку, рассказывает viva.ua.

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Бушлат можно носить с женской платьем.

В тренде сейчас эко-дубленка из денима в форме кокона.

Принт может быть классический, строгий тартан и неоднозначный леопард.

По словам Андре Тана, в этом осенне-зимнем сезоне на высоте - уют и удобство. Поэтому дизайнер настоятельно рекомендует прохладной погоды надевать вещи over size.

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