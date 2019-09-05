Что должно быть в осеннем гардеробе - советы Андре Тана

Фото: viva.ua.

В этом сезоне в моде сочетание характера и женственности, уверенности и легкости, самобытности и классики.

Можно носить кожаные платья длиной меди. Оно универсальное и подходит как для офиса, так и для вечеринки.

Большое внимание уделяется верхней одежде, например бушлат из натуральной шерсти.

На этот раз может быть как черный так и в клетку, рассказывает viva.ua.

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Бушлат можно носить с женской платьем.

В тренде сейчас эко-дубленка из денима в форме кокона.

Принт может быть классический, строгий тартан и неоднозначный леопард.

По словам Андре Тана, в этом осенне-зимнем сезоне на высоте - уют и удобство. Поэтому дизайнер настоятельно рекомендует прохладной погоды надевать вещи over size.