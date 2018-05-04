Chanel Resort 2019: новым трендом станут морские цвета

3 мая в Париже состоялась круизная коллекция креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. Французский дизайнер создал расслабленную и классическую морскую гамму.

Лагерфельд начал шоу с традиционных для отдыха на воде вещей – полосатых брюк свободного кроя, трикотажных жакетов с длинными рукавами, клубных пиджаков темно-синего цвета и вариаций на тему, а также белоснежных юбок в складку, которые нередко можно было встретить на морских курортах начале ХХ века, пишет Vogue.

Потом в коллекцию добавился цвет – классическую морскую гамму Лагерфельд разбавил несколькими оттенками розового и голубого, а потом оттенил их вспышками красного и электрик.

Фото: vogue.ua

Силуэты дизайнер выбрал расслаблены, но элегантные. Отдых на лайнере всегда считался самым престижным и элитарным, дамы выбирали для него самые лучшие наряды. Лагерфельд предлагает возродить эти традиции с помощью неизменных твидовых костюмов-двоек, лаконичных платьев в паре с узкими бриджами, трикотажных сетов и ряда летящих платьев с абстрактными принтами, напоминающие движение волн.

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