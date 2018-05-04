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пятница, 04 мая 2018 12:47

Chanel Resort 2019: новым трендом станут морские цвета
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3 мая в Париже состоялась круизная коллекция креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. Французский дизайнер создал расслабленную и классическую морскую гамму.

Лагерфельд начал шоу с традиционных для отдыха на воде вещей – полосатых брюк свободного кроя, трикотажных жакетов с длинными рукавами, клубных пиджаков темно-синего цвета и вариаций на тему, а также белоснежных юбок в складку, которые нередко можно было встретить на морских курортах начале ХХ века, пишет Vogue.

Потом в коллекцию добавился цвет – классическую морскую гамму Лагерфельд разбавил несколькими оттенками розового и голубого, а потом оттенил их вспышками красного и электрик.

Показ круизной коллекции креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда
Фото: vogue.ua
Показ круизной коллекции креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда
Показ круизной коллекции креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда
Показ круизной коллекции креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда
Показ круизной коллекции креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда

Силуэты дизайнер выбрал расслаблены, но элегантные. Отдых на лайнере всегда считался самым престижным и элитарным, дамы выбирали для него самые лучшие наряды. Лагерфельд предлагает возродить эти традиции с помощью неизменных твидовых костюмов-двоек, лаконичных платьев в паре с узкими бриджами, трикотажных сетов и ряда летящих платьев с абстрактными принтами, напоминающие движение волн.

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ранее Андре Тан представил летнюю коллекцию и рассказал, что будет в тренде этим летом. Украинский дизайнер рекомендует не забывать примерять улыбку и хорошее настроение- это одно из самых важных правил модного образа.

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Дата
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