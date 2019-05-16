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пятница, 17 мая 2019 02:24

84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
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84-летний мужчина покорил сеть стильными фото
Фото: slvr-tetsuya.tumblr.com
84-летний мужчина покорил сеть стильными фото
84-летний мужчина покорил сеть стильными фото
84-летний мужчина покорил сеть стильными фото
84-летний мужчина покорил сеть стильными фото

84-летний учитель из Японии Сильвер Тецуя покорил Instagram стильными снимками.

Подбирать модные образы и делать фотосессии ему помогает внук Наоя Кудо, пишет boredpanda.com.

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Уже в первый день существования Instagram-аккаунт Тецуя собрал более 30 тыс. подписчиков и кучу положительных комментариев.

Стать знаменитым можно, имея лишь аккаунт в соцсети. Это доказали 88-летняя женщина с экстравагантным вкусом, турецкий повар, сексуальный учитель математики и многие другие звезды интернета. Они имеют миллионы подписчиков в Instagram, где показывают свою жизнь.

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