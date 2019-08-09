5 интересных нарядов от украинских дизайнеров

Фото: Виктория Богдан

В разгаре пора отпусков - настало время подыскать интересные наряды для отдыха тем, кто еще этого не сделал.

"Особое внимание мы всегда уделяем тканям. Поэтому, к выбору подходите очень серьезно. Можно сказать, что этим летом не стоит ограничивать себя в стиле, просто обращайте внимание на модные элементы: отделку бретелек, принты, крой и сам силуэт", - комментируют дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Gazeta.ua предлагает просмотреть 5 интересных луков от украинских дизайнеров, которые удивят легкостью и практичностью.

Белое платье с необычными бретельками

Одежда украинских дизайнеров всегда оригинальна и практична. Белое платье не стало исключением для этого сезона, потому дизайнеры его включили в пятерку лучших нарядов для лета.

Автор: Виктория Богдан Белое платье с необычными бретельками

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Нежный сарафан с принтами

Это наряд, от которого просто не отвести взгляд. Его можно носить с босоножками, туфлями, кедами. Нежный цвет, классический фасон, женственные бретельки, длина миди и авторские принты - все это делает его оригинальным и не похожим на другие подобные сарафаны.

Автор: Виктория Богдан Нежный сарафан с принтами

Комбинезон-сафари

Этот стиль остается несколько лет одним из самых трендовых луков. Льняные ткани позволяют коже дышать, а удобный крой делает движения легкими и непринужденными. Также оливковый цвет прекрасно подчеркивает загорелую кожу.

Автор: Виктория Богдан Комбинезон-сафари

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Топ+брюки

Оригинальности образу добавляют брюки-кюлоты. Наряд одновременно и строгий и женственный. Дополнят образ стильные лодочки.

Автор: Виктория Богдан Оливковый цвет прекрасно подчеркивает загорелую кожу

Платье-халат

Еще один пример легкого летнего лука. В этом наряде присутствует строгость, но при этом он молодит. Еще один лайфхак, как можно носить такое платье - дополните его ремнем и поднимите пояс выше, чем талия, таким образом вы удлините ноги.

Автор: Виктория Богдан Платье-халат

При выборе очков важно учитывать модные тенденции, собственный стиль и индивидуальные принципы подбора формы. В этом году разнообразие модных трендов на этот аксессуар впечатляет.