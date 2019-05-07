4 модных платья для романтического свидания

Автор: Виктория Богдан Надевайте проверенные вещи – они добавят вам больше уверенности и спокойствия

Как одеться на романтическое свидание, чтобы последовало второе – это задача не из легких и требует особого подхода.

"Женщина в первую очередь одевается для себя: нравишься себе, понравишься и другим. Наш главный совет – не гонитесь за модой, лучше всего вы будете выглядеть в комфортном для вас наряде с хорошей ткани", – делятся украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 пар обуви, которые никогда не выходят из моды

Нарядное красное платье

Как бы банально ни звучало, но это по-прежнему беспроигрышный вариант. Во-первых – это классика, во-вторых – это модно, в-третьих – это сексуально. Если вы хотите сразить наповал вашего избранника в день свидания, то это именно тот вариант, который вам подойдет.

Правило 1

Важно запомнить, вы должны оставаться самой собой и не "пускать пыль в глаза". Не изменяйте себе и своим принципам. Достоинства подсветите, а недостатки закройте.

Автор: Виктория Богдан

Нежное и летящее платье-миди

Шифоновые платья неизменно ассоциируются с нежностью, романтичностью и красотой женщины, особенно если оно розового или сиреневого оттенка. Они идеально подходят для тех девушек, которые хотят произвести впечатление на своего избранника, доброй, искренней и ласковой избранницы.

Автор: Виктория Богдан

Автор: Виктория Богдан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брутальный Киану Ривз очаровал в фотосете для модного бренда

Правило 2

Надевайте проверенные вещи – они добавят вам больше уверенности и спокойствия. Вы должны получать удовольствие от общения, а не думать, как на вас сидит платье или хорошо ли уложены волосы.

Цветочное настроение

Год за годом украинские дизайнеры создают цветочные коллекции, они продолжают быть в тренде. Если вы остановите свое внимание на длинном макси с цветочным принтом, то будьте осторожны, чтобы ваше нижнее белье не просматривалось через ткань. Цветочные принты могут быть абсолютно разной формы и цветов, сейчас в моде сочные оттенки. Такой наряд больше всего подходит для прогулки по парку или набережной.

Автор: Виктория Богдан

Автор: Виктория Богдан

Автор: Виктория Богдан

Правило 3

Не переборщите. Слишком мини или слишком в пол, слишком облегающее или слишком бесшовное, вызывает много вопросов у партнера. Известный факт, что мужчинам нравятся естественные девушки, беспроигрышный вариант – нюдовый макияж. Это также касается вашей прически, сделайте что-то простое, не экспериментируйте.

Игривое платье с открытыми плечами

Лаконичное, однотонное, украшенное декором в верхней части и приталенное. Этот вариант больше всего подойдет, если вас пригласят в красивый и дорогой ресторан. Такой фасон нужно подбирать под комплекцию.

Автор: Виктория Богдан

Автор: Виктория Богдан

Правило 4

Улыбайтесь. В целом, завершение свидания зависит от многих факторов, а том числе и от того, какое впечатление произвел ваш внешний вид, но не на все сто процентов. Ведь по мнению психологов, в большей степени успех зависит от позитивной атмосферы и хорошего настроения у вас обоих.

Черный, белый и темно-синий формируют базовый гардероб. Однако герцогиня Кембриджская выбрала другой цвет для формирования своих элегантных образов. В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого.