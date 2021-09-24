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пятница, 24 сентября 2021 15:55

10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
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В гардеробе каждой девушки должны быть базовые вещи, на основе которых можно создать любой образ.

10 вещей, которые должны быть у каждой модницы, показали в журнале Elle.

Классические джинсы. В гардеробе всегда должна быть пара классических удобных джинсов, в которых вам комфортно и которые сочетаются со всем - рубашкой, футболкой или блейзером, бунтарскими кроссовками или туфлями на каблуках.

Белая футболка. Лаконичная белая футболка без каких-либо принтов является ключевым элементом образа. Благодаря ее универсальности можно создать множество вариантов. Такая вещь незаменима, если нужно уравновесить яркий элемент в образе.

Бежевое пальто или тренч. Такой элемент гардероба - выгодная инвестиция в демисезон. Пальто прекрасно гармонирует с любым нарядом, отлично согревает в холодное время года и подходит всем.

Белые кроссовки. Классическая пара белых кроссовок свободна от капризов моды. Такая обувь универсальная, удобная и стильная. Выбирайте модели без деталей и узоров.

Пиджак. Незаменимая вещь в гардеробе современной женщины. Преимуществом пиджака является то, что его можно носить практически поверх всего - классической блузы, футболки с принтом, кружевного топа.

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Комфортные туфли на каблуках. Туфли на устойчивых каблуках - неотъемлемый атрибут в женском гардеробе. Лучше выбирать модели нейтральных оттенков: их можно легко сочетать с различными нарядами. Идеальным вариантом будут черные или бежевые туфли с ремешком без узоров и лишнего декора.

Вязаный свитер. Эту вещь можно носить с джинсами, юбками, шортами. Можно также создавать необычные и свежие образы, надевая свитер поверх легкого платья. Следуя советам стилистов, лучше выбирать минималистичные узоры и нейтральные цвета - так вам гораздо легче будет миксовать свитер с другими элементами образа.

Черные брюки. Отличная альтернатива джинсам. Стильная пара прямого покроя без потертостей, разрезов и инкрустаций - идеальный вариант как для досуга, так и для учебных или рабочих будней.

Лоферы. Такая обувь будет актуальной всегда благодаря удобству и универсальности. Если нужна вечная пара, лучше выбрать лаконичные черные или бежевые лоферы на плоской подошве.

Вместительная сумка. При выборе сумки помните, что ее размер должен соответствовать вашей среде и потребностям.

Белая лаконичная футболка.
Фото: yumzhina_ts_v
Туфли на каблуках.
Черные лоферы.
Белые кроссовки.
Вместительная сумка.

В Украину идут осенние холода. Поэтому нужно выбирать одежду теплую и стильную. На примере модных инфлюэнсеров Cosmopolitan показал актуальные фасоны на осень 2021 года.

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