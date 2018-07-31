"Жду еще 4 внуков" - в самой большой семье рассказали как стают мировыми рекордсменами в рождении детей

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 4239
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1782
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 279
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5148
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5805
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1512
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6273
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10458
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4905
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
11
5
6
5
16
Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных
Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
&quot;На застолье разработан сценарий, расписаны роли&quot; пенсионеры отметили бриллиантовую свадьбу
"На застолье разработан сценарий, расписаны роли" пенсионеры отметили бриллиантовую свадьбу
&quot;Счастливое детство&quot; - в фотоальбоме показали советских детей 1947 года
"Счастливое детство" - в фотоальбоме показали советских детей 1947 года
Видео
Все видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
19 детей донора спермы устроили отцу первую встречу
19 детей донора спермы устроили отцу первую встречу
Мужчина придумал для сына "безпроигрышную" колыбельную
Мужчина придумал для сына "безпроигрышную" колыбельную
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1503
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3078
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 657
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4941
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 720
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 22:31

"Жду еще 4 внуков" - в самой большой семье рассказали как стают мировыми рекордсменами в рождении детей

  Комментировать
Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком
  Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе
Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

В семье Семенюков из поселка Доброслав Одесской области, которые стали крупнейшим семейством в Украине и установили Национальный рекорд, ждут пополнения.

В ближайшие несколько недель родятся еще четверо младенцев.

"Я с женой имею уже 19 внуков. За два месяца ждем еще четырех. Может случиться, что до конца года еще кто-то забеременеет. Не ленятся рожать детей, - говорит Gazeta.ua Вячеслав Семенюк. - Для нашей семьи не существует слов "аборт" или "не хочу детей".

Ежегодно в семье Семенюков рождается 35-38 детей. Это полноценная группа в детском саду или школьный класс.

"Детьми больше рад, чем машиной или изложенной плиткой во дворе. Внуки сядут на меня и забываю обо всем на свете. С удовольствием ездим на Лиман отдохнуть. Для них построили игровую площадку. Помог купить его поселковый совет. Уже сами загородили, красили и убирали", - говорит мужчина.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком
  Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе
Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

Всем детям делают дни рождения. Приглашают только детей. На каждый праздник пекут 3-5 тортов.

"Дважды в месяц в кого-то из внуков именины. Только успеваю деньги складывать. Стараемся экономить. Хотелось бы в доме ремонт сделать, мебель поменять, но что-то не получается, - рассказывает Вячеслав Семенюк. - Мало того, ежегодно у нас 15-16 свадеб. Как идем, то несем не менее 100 долларов. Дети - 50 долларов. Внуки - 25-30 долларов. Немного бьет по карману, но ничего".

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком
  Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе
Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

9 июля семья Семенюков установила Национальный рекорд. Она стали крупнейшим семейством в Украине. Насчитывает 346 взрослых и детей. Самому старшему Павлу Семенюку - 87 лет. Малейшем - месяц. У мужчины 13 детей, 127 внуков, правнуков - 203 и трое праправнуков. В семье - 55 многодетных семей.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком
  В семье до сих пор сохранилась традиция проводить толоку. Если молодой семье надо построить дом, то бросают свою работу и идут строить дом для них.
В семье до сих пор сохранилась традиция проводить толоку. Если молодой семье надо построить дом, то бросают свою работу и идут строить дом для них.

В мире самая семья живет в Индии. Украинцы могут забрать у них титул и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Их вдвое больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двенадцатого ребенка родила женщина с пороком сердца

30 июля в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню.

Она отдыхала на пляже "Отрада", а затем прогуливалась трассе здоровья. Схватки начались неожиданно для женщины и окружающих.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Жду еще 4 внуков" - в самой большой семье рассказали как стают мировыми рекордсменами в рождении детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 97200
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 57547
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 35481
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 22 Просмотров: 26357
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 21461
Больше всего комментируют
35
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
22
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
6
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
Голосов: 2996
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua