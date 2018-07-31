"Жду еще 4 внуков" - в самой большой семье рассказали как стают мировыми рекордсменами в рождении детей

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

В семье Семенюков из поселка Доброслав Одесской области, которые стали крупнейшим семейством в Украине и установили Национальный рекорд, ждут пополнения.

В ближайшие несколько недель родятся еще четверо младенцев.

"Я с женой имею уже 19 внуков. За два месяца ждем еще четырех. Может случиться, что до конца года еще кто-то забеременеет. Не ленятся рожать детей, - говорит Gazeta.ua Вячеслав Семенюк. - Для нашей семьи не существует слов "аборт" или "не хочу детей".

Ежегодно в семье Семенюков рождается 35-38 детей. Это полноценная группа в детском саду или школьный класс.

"Детьми больше рад, чем машиной или изложенной плиткой во дворе. Внуки сядут на меня и забываю обо всем на свете. С удовольствием ездим на Лиман отдохнуть. Для них построили игровую площадку. Помог купить его поселковый совет. Уже сами загородили, красили и убирали", - говорит мужчина.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

Всем детям делают дни рождения. Приглашают только детей. На каждый праздник пекут 3-5 тортов.

"Дважды в месяц в кого-то из внуков именины. Только успеваю деньги складывать. Стараемся экономить. Хотелось бы в доме ремонт сделать, мебель поменять, но что-то не получается, - рассказывает Вячеслав Семенюк. - Мало того, ежегодно у нас 15-16 свадеб. Как идем, то несем не менее 100 долларов. Дети - 50 долларов. Внуки - 25-30 долларов. Немного бьет по карману, но ничего".

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком Одесская область: самая большая семья в Украине снова ждет пополнения в семействе

9 июля семья Семенюков установила Национальный рекорд. Она стали крупнейшим семейством в Украине. Насчитывает 346 взрослых и детей. Самому старшему Павлу Семенюку - 87 лет. Малейшем - месяц. У мужчины 13 детей, 127 внуков, правнуков - 203 и трое праправнуков. В семье - 55 многодетных семей.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Семенюком В семье до сих пор сохранилась традиция проводить толоку. Если молодой семье надо построить дом, то бросают свою работу и идут строить дом для них.

В мире самая семья живет в Индии. Украинцы могут забрать у них титул и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Их вдвое больше.

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30 июля в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Она отдыхала на пляже "Отрада", а затем прогуливалась трассе здоровья. Схватки начались неожиданно для женщины и окружающих.