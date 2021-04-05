Вместо цветов - корм для животных: в Киеве состоялася необычная свадьба

Киевляне Марта Глушко и Владислав Береговой попросили гостей дарить на их свадьбу корм для животных из приюта вместо цветов. Фото предоставлено Мартой Глушко

Киевляне Марта Глушко и Владислав Береговой попросили гостей дарить на их свадьбу корм для животных вместо цветов. Родные и друзья поддержали инициативу молодоженов. Подаренные пакеты с кормом супруги завезли в приют для животных "Бест френдс", что находится в селе Фасова Бучанского района Киевской области. Там содержат 900 животных - 550 собак и 350 котов.

"Хотим поблагодарить всех причастных, что благодаря их поддержке наша семейная жизнь началась действительно с доброго дела. В приют ездим по мере возможностей. Конечно, есть альтернатива: можно присылать помощь для животных по почте, или же перечислять средства на карту владельцев заведения. Но, когда приезжаешь в приют лично, то есть контакт с животными. Тогда можно погулять с ними. Это очень важно для наших четвероногих хвостиков", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Марта Глушко.

Зоозащитники отмечают, что животные чувствительны ко вниманию людей. Однако коты более социально независимые в отличие от собак.

"Часть котов не слишком реагируют на посетителей, они спокойно отдыхают. Но некоторые из них просятся на руки, чтобы их погладили. А вот собаки все без исключения стремятся общаться".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чтобы поесть, прячусь в ванной комнате"

5 лет назад Марта взяла из приюта собаку Читу.

"Это обычная дворняжка. Но мне кажется, что беспородные собачки есть самыми преданными животными. Когда они чувствуют хорошее отношение к себе, то дарят в ответ такое же. Каждое животное, как и люди, имеет свой характер. Некоторые после приюта быстро адаптируются, а есть такие, которые эмоционально перестрадали этот период, поэтому привыкание к жизни в семьи приходит постепенно. Наша Чита длительное время боялась выходить на прогулку, поэтому мы ее выносили на руках. Но с каждым годом она становится смелее. Приятно наблюдать, как бодро она направляется на улицу ", - добавила Марта.

Журналистка Лана Ветрова с мужем снимают фильм о жизни 2 собак из приюта - Дзиги и Укропа. Видеоролики размещают на YouTube-канале "Жизнь Собачья".