Украинка открывает авторскую школу материнства в Польше

София Полевая 12 лет работала неонатологом и педиатром Винницкой области. Последние 2 года живет в Польше. Фото предоставлено Софией Полевой

Украинский врач 38-летняя София Полевая открывает авторскую школу материнства в Варшаве.

"Это будет благотворительный международный проект, названный в честь моей бабушки "София". Хочу поддерживать украинских матерей, которые живут и воспитывают своих детей в Польше, также буду проводить лекции онлайн ", - рассказала она Gazeta.ua.

"Еще одним направлением моей школы будет помощь женщинам, которые страдают от домашнего насилия. К большому сожалению, таких немало, но часто жертвы замалчивают проблему, боятся осуждения, непонимания. Хочу подарить уверенность в собственных силах этим женщинам, помочь разобраться с проблемой, чтобы была возможность дать отпор и начать новую жизнь ", - добавила врач.

Уже 2,5 года София Сергеевна живет и работает в Варшаве. Переехала в Польшу с дочерью после развода с мужем. До этого работала 12 лет педиатром и врачом-неонатологом в Гайсинский центральной районной больницы Винницкой области.

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Обычно на курсах для беременных будущим мамам дают советы по грудному вскармливанию, а также консультируют врач-психотерапевт, акушер-гинеколог. На платных курсах занятия проводят слингоконсультант, инструктор по йоге, фитнесу и аэробике.