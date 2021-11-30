Праздник для каждого: главные тренды для подарков

Ученые выделили три главных направления, которые смогут удовлетворить даже самого взыскательного ценителя подарков. Атмосфера во время праздника будет яркой и комфортной, если следовать трендам этой зимой. Ведь мы сами создаем комфорт в собственной семье, поэтому позаботьтесь о результате, который самый главный в жизни каждого – счастливая и радостная атмосфера среди родных, которых любишь.

Качественный сон: как правильно это сделать

Мало кто обращает внимание на то, какие подарки принесут больше всего уюта каждому из нас. Чтобы ваш подарок был практичным и полезным, стоит упомянуть, чего именно не хватает для комфортного сна. Ведь достаточно значительную часть суток мы проводим во время этого отдыха. Чтобы иметь силы, вдохновение и желание эффективно работать и радоваться жизни, нужно хорошо и качественно высыпаться. Для этого должны контролировать не только время отдыха, но и комфорт кровати, особенно матраса, подушки, постельного белья и одеяла.

Качественные ортопедические подушки и матрас помогают полностью отдохнуть во время сна

Эксперты рекомендуют выбирать матрасы с ортопедическим и анатомическим эффектом, что позволит мышцам хорошо отдохнуть и держать тонус целый день. Как объяснили в Мир сна также очень важно позаботиться о размере и высоте матраса, и учесть рекомендации в зависимости от возраста и веса человека. Специалисты рекомендуют использовать ортопедические подушки с эффектом памяти, которые помогают быстро уснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим. В постельном белье должны использоваться качественные материалы, прошедшие испытание временем.

Электроинструмент для мастеров: универсальные идеи

Этой зимой снова становится в моде быть настоящим мастером – надежным, бесстрашным и на все руки. Поэтому хорошим подарком будет электроинструмент, который позволит выполнить запланированную работу гораздо быстрее, безопаснее и с удовольствием. Эксперты добавляют, что не нужно делать стереотипы с выбором инструментов, ведь современные европейские бренды позволяют выполнить какую-либо работу без значительных физических нагрузок. Главное – помнить и соблюдать правила безопасности. Всегда помогут выбрать бензопилу или электропилу в зависимости от поставленных целей, а также ряд электроинструментов разной комплектации для работы на даче или в гараже специалисты европейского бренда "Hunter". Они пообещали для наших читателей три года гарантии на приборы и бесплатную доставку по Украине.

Электроинструмент станет отличным подарком для мужчин

Такой подарок пригодится не только мужу, но и отцу, брату, куму и порадует мужа сестры. Ведь работа ручным инструментом – это не слишком комфортное дело, совсем не экономящее время и силы, а работа с электроинструментом может стать началом стремления к прекрасному и создаст нового художника.

Счастливые дети – счастливая семья

Только на первый взгляд выбрать подарок для ребенка очень легкое дело. Но в магазине разбегаются глаза, и после нескольких часов блуждания между рядами игрушек приходит настоящее отчаяние. Психологи подметили, что родители в большинстве своем покупают те игрушки, которыми бы играли самостоятельно, или которые очень хотели иметь в собственном детстве.

Гаджеты следует заменить для творческого развития ребенка. Согласно выводам американских аналитиков, самое продуктивное время для ребенка – это создание чего-то совместно со взрослыми. Лучший тренд этой зимы – авторские игрушки из натурального дерева, ведь это сочетание уюта и тепла натурального дерева с развлечениями. Оригинальные модели детских домиков CraftPlyWood, которые производятся из экологичного материала на основе натуральной древесины, соберут в круг создателей целую семью. Затем собранный результат можно отправить в фото или видео в мастерскую и получить дополнительный подарок в виде публикации в соцсетях, прочитать одобрительные отзывы на свой результат. Для взрослых художников можно заказать разнообразный декор, органайзеры для винила и комиксов.

Оригинальные детские игрушки с натуральной древесины порадуют как детвору, так и взрослых

Отдельным украшением праздника рядом с кукольным домом будет и чемоданчик с кукольной мебелью – лучший подарок на Новый год или на Николая для всей семьи. Все игрушки CraftPlyWood производятся собственноручно и тщательно проверяются специалистами перед отправкой.

Три тренда этой зимы позволяют привлечь к созданию прекрасного всю семью – после чудесного сна помочь по хозяйству и совместно собраться вечером и построить сказочно красивый кукольный дом. Помните, что совместный досуг, который проведете в развлечениях, намного полезнее и продуктивнее, чем дни в соцсетях.