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среда, 04 сентября 2019 05:28

Почему стоит иметь семейный бюджет

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Почему стоит иметь семейный бюджет
Чтобы всегда были в кармане средства стоит уметь экономить

Если иметь семейный бюджет, можно лучше анализировать расходы, экономить и правильно распределять средства.

Стоит ежедневно записывать все расходы. Есть множество программ, которые помогают в этом.

Составьте список важнейших расходов. В конце месяца проанализируйте бюджет, после чего планируйте на следующий месяц.

Если есть возможность где-то сэкономить, делайте это, советует nashkiev.ua.

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Откладывайте на себя сразу.

Пользуйтесь методом 5 конвертов. Распределяя сразу себе 10% и затем по конверту на каждую неделю.

Можно делать по методу 50-30-50, где 50% - это основные расходы, например, одежду, продукты, медицина, 30% - эмоциональные затраты: отпуска, развлечения, книги, курсы, 20% - сбережения.

Секрет достаточного семейного бюджета не в том, что вы много зарабатываете, а в том, чтобы правильно и рационально распределить свои доходы, уметь себя контролировать и не поддаваться сиюминутным желаниям и порывам.

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