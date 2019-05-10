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воскресенье, 12 мая 2019 02:24

Настоящее счастье: показали трогательные фото матерей с детьми
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Фотограф сделала трогательные фото мам и детей
Фото: justgaba.com
Фотограф сделала трогательные фото мам и детей
Фотограф сделала трогательные фото мам и детей
Фотограф сделала трогательные фото мам и детей
Фотограф сделала трогательные фото мам и детей

Фотограф Габриэле Дабасинаните сделала трогательные снимки женщин с детьми. Подборку приурочила Дню матери.

Она уверена, что материнская любовь самая сильная в мире, а родительство - это большое счастье, пишет boredpanda.com.

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"Я увлеклась семейной съемкой, когда сама родила ребенка. Знаю, что этим занимаются многие фотографы, но если почувствуете душевный подъем для создания хороших, вдумчивых изображений матерей с младенцами - это уже дар, который нельзя игнорировать. Так сохраняем воспоминания лучших времен родительство" , - говорит Дабасинаните.

Украинский фотограф Алексей Бадер с женой Светланой пропагандирует правильные семейные ценности. Для этого создали проект "Семья - там, где ты настоящий". По несколько часов фотографируют счастливые семьи, снимают видео с размышлениями героев.

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