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пятница, 07 мая 2021 23:46

Какие подарки порадуют каждую маму
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Фото большого формата в красивой рамке тронет каждую маму
Фото: pixabay.com
Оригинальное украшение не оставит равнодушной ни одну женщину
В красивых чашках и блюдечках и вкус чая раскрывается по-другому
Подарочную корзину можете собрать самостоятельно
Можно заранее заказать торт или пирожные оригинального дизайна

В Украине, как и в большинстве стран мира, День матери отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 9 мая.

Gazeta.ua собрала перечень подарков, которые будут приятными для каждой мамы и сделает праздник незабываемым.

Украшения

Оригинальное украшение не оставит равнодушной ни одну женщину. Ведь это те вещи, которые помогают удачно завершить любой образ. Но это не обязательно должно быть что-то драгоценное. Можно подобрать украшение из дерева, кристаллов, стекла, керамики, шерсти или кожи. А украшения, собранные руками детей, станут любимыми.

Автор: pixabay.com
  Оригинальное украшение не оставит равнодушной ни одну женщину
Оригинальное украшение не оставит равнодушной ни одну женщину

Семейный портрет

Это тот подарок, который тронет каждую маму. Это может быть фото большого формата в красивой рамке, или же картина написана профессиональным художником. Также отличным вариантом будет фотоколлаж из незабываемых мгновений вашей семьи. А вот милые детские рисунки смогут растрогать каждую женщину.

Автор: pixabay.com
  Фото большого формата в красивой рамке тронет каждую маму
Фото большого формата в красивой рамке тронет каждую маму

Набор для ухода за волосами или кожей

Все женщины стремятся хорошо выглядеть, поэтому средства для ухода за волосами или кожей станут идеальным подарком. Перед выбором таких вещей посмотрите, какой косметикой пользуется ваша мама. Также нелишним будет проконсультироваться со специалистом в сфере красоты.

Автор: pixabay.com
  Средства для ухода за волосами или кожей станут идеальным подарком
Средства для ухода за волосами или кожей станут идеальным подарком

Подарочная корзина

Вариантов подарочных корзин существует множество. Но вы можете собрать ее самостоятельно, учитывая предпочтения своей мамы. Это могут быть экзотические фрукты, или вкусности, которые она еще не пробовала. Оригинально выглядят и фруктовые букеты.

Автор: pixabay.com
  Подарочную корзину можете собрать самостоятельно
Подарочную корзину можете собрать самостоятельно

Вкусный сюрприз

Можно заранее заказать торт или пирожные оригинального дизайна, или имбирное печенье в виде цветов. Если же в роли кондитера будете вы, то это еще больше тронет вашего самого родного человека.

Автор: pixabay.com
  Можно заранее заказать торт или пирожные оригинального дизайна
Можно заранее заказать торт или пирожные оригинального дизайна

Чайный набор

Очень приятно не просто пить чай, а делать это с изысканной посуды. В красивых чашках и блюдечках и вкус чая раскрывается по-другому. Тем более, каждой маме будет приятно побеседовать во время чайной церемонии.

Автор: pixabay.com
  В красивых чашках и блюдечках и вкус чая раскрывается по-другому
В красивых чашках и блюдечках и вкус чая раскрывается по-другому

Цветы

К любому подарку обязательно добавьте букет любимых цветов вашей мамы. И не забудьте о открытку с искренними словами поздравления.

Автор: pixabay.com
  К любому подарку обязательно добавьте букет любимых цветов вашей мамы
К любому подарку обязательно добавьте букет любимых цветов вашей мамы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День матери: откуда происходит праздник и какие у него традиции

Официально отмечать День матери в Украине начали с 1999 года. Однако среди украинцев традиция праздника начала распространяться 1928 года. Тогда его провел Союз украинок Канады. За год с такой инициативой во Львове выступила редактор еженедельника "Женская судьба" и организатор-референт Союза украинок Елена Киселевская.

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