Как совместить карьеру и рождение ребенка

Ребенок - карьере не помеха

Для того, чтобы ребенок не был помехой для карьеры нужно иметь такие черты характера как многозадачность, организованность и целеустремленность.

Когда женщина ухаживает за ребенком, имеет много работы: успеть ее успокоить, накормить, обучить, нужно уделить время и себе.

Эти навыки помогают и на работе. Это умение правильно планировать время. Мужчины или бездетные женщины не обладают этим навыком.

Мамы, для которых важна карьера, а не уклоняются от работы, а стараются сделать все быстрее, чтобы успеть к ребенку, рассказывает ukr.media.

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У молодой мамы есть мотивация: это ее ребенок и лучшую жизнь для него - женщина с ребенком всегда мотивирована хорошо работать и много зарабатывать, исходя из собственных заслуг.

Специалисты утверждают, что от матери во многом зависит, будет ли ребенок впоследствии рассматривать работу только как источник средств к существованию. Если в подростковом возрасте дети сохраняют теплые и тесные отношения с матерью, впоследствии они с меньшей вероятностью воспринимают работу так прагматично, они хотят от нее чего-то большего, чем просто зарплата.