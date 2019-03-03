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понедельник, 04 марта 2019 05:28

Как совместить карьеру и рождение ребенка

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Как совместить карьеру и рождение ребенка
Ребенок - карьере не помеха

Для того, чтобы ребенок не был помехой для карьеры нужно иметь такие черты характера как многозадачность, организованность и целеустремленность.
Когда женщина ухаживает за ребенком, имеет много работы: успеть ее успокоить, накормить, обучить, нужно уделить время и себе.
Эти навыки помогают и на работе. Это умение правильно планировать время. Мужчины или бездетные женщины не обладают этим навыком.
Мамы, для которых важна карьера, а не уклоняются от работы, а стараются сделать все быстрее, чтобы успеть к ребенку, рассказывает ukr.media.

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У молодой мамы есть мотивация: это ее ребенок и лучшую жизнь для него - женщина с ребенком всегда мотивирована хорошо работать и много зарабатывать, исходя из собственных заслуг.

Специалисты утверждают, что от матери во многом зависит, будет ли ребенок впоследствии рассматривать работу только как источник средств к существованию. Если в подростковом возрасте дети сохраняют теплые и тесные отношения с матерью, впоследствии они с меньшей вероятностью воспринимают работу так прагматично, они хотят от нее чего-то большего, чем просто зарплата.

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