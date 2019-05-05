Как простить своих родителей: 6 этапов

Даже если мы думаем, что готовы простить, важно с самого начала знать, что отсутствие прощения - тоже законный выбор.

Одного желания даровать прощение недостаточно. Чтобы по-настоящему простить родителей, нужно освободиться от чувства вины и давления окружающих. Наша культура одобряет прощение, возможно, поэтому мы мало говорим о том, в чем опасность преждевременного прощения.

В сознании ребенка родители всегда правы. Ребенок, с которым плохо обращаются, считает, что он сам в ответе за это. Часто эта мнимая ответственность становится причиной страдания тех, кто считает себя виновным в воображаемых ошибках и наказывает себя за них тем или иным способом. В силу странного перевертыша обычно именно жертва берет на себя вину, которую должен был бы испытывать тот, кто ее мучил.

Перед тем как простить, сначала признайте себя жертвой, то есть невинным человеком, который ощущает вину. Иначе в глубине души вы продолжите чувствовать себя виноватым. То же самое происходит, если плохое обращение было ненамеренным (родителей не оказалось рядом, они были в депрессии или больны). Во внутренней работе мы должны учесть свое двойственное отношение к некоторым вещам - например, труднее простить родителя, не признающего свои ошибки, - а также возможность остановиться, отложить прощение или вовсе отказать в нем.

1. Дать себе право выбора

Даже если мы думаем, что готовы простить, важно с самого начала знать, что отсутствие прощения - тоже законный выбор. Неважно, что об этом думает окружение: не прощать - это свобода, которую каждый имеет право себе дать. Это решение связано не с объективной оценкой серьезности нанесенного ущерба, а лишь с нашими глубинными ощущениями.

Нужно сопротивляться не только "ты должен", исходящим от окружения, но и собственным "я должен". Не поддавайтесь ни давлению окружающих, ни чувству вины, вы свободны делать свой выбор.

2. Дать себе время

Плохое обращение, какой бы ни была его природа, продолжительность и мотивы, вызывает глубокие и сильные чувства: страх, гнев, ненависть, боль, стыд, отчаяние. Мы могли их вытеснить, но их влияние не исчезло. Потребуется время, чтобы определить эти чувства.

Откровенно спросите себя: что я на самом деле испытываю, когда думаю о том, что пережил, и о тех, из-за кого пережил эти тяжелые моменты? Облеките чувства в слова: "Я испытываю ненависть", "Мне стыдно" - это необходимый шаг к осознанному решению.

Дальше проще двигаться вместе с психологом: мы можем установить связь между испытаниями прошлого и страданиями и неудачами в настоящем. Чтобы оценить нанесенный нам ущерб, мы должны дать себе время. Есть разница между человеком, которого обижали и били, и тем, кого, например, не поддержали в выборе карьеры художника. Некоторые печали, если их переосмыслить, могут со временем затухнуть сами собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отношения с отцом влияют на отношения с мужчиной

3. Почувствовать, а не издать указ

Прощение - акт нарциссический, оно поднимает нас в собственных глазах. Оно также приносит мир в отношения. Эти два аргумента объясняют, почему прощение часто дается преждевременно. Однако радость, которую оно приносит, кратковременна. И за нее приходится дорого платить, если ведущий к взвешенному решению процесс не прошел важных этапов.

Чтобы в полном душевном спокойствии почувствовать, хотим ли мы простить, необходимо прежде вернуться к своей истории, пройти все этапы внутренних конфликтов, подпитываемых противоречивыми эмоциями и неоднозначными желаниями, и, может быть, после всего этого мы решим, что не хотим прощать.

Каким бы ни было решение, принятое при зрелом размышлении и после внутренней работы, мы будем переживать его как честное и справедливое. Мы почувствуем себя так, словно вернулись к самим себе, освободились от навязчивых мыслей и эмоций, и больше не станем невольно строить всю жизнь вокруг другого человека. Мы уже не живем в режиме реагирования, не находимся в оппозиции, не ищем возможности отомстить и не ждем, что другой воздаст нам должное.

4. Проявить милосердие

Родители могут попросить прощения за причиненные страдания либо из-за воспоминаний, вызывающих у них чувство вины, либо в ответ на упреки. Откликнуться на их просьбу о прощении, не потратив достаточно времени на зрелое решение, - искушение, которому хочется уступить. Просто потому, что даже выросшие дети, общаясь со своими родителями, теряют взрослость, их захлестывает вина, страх, что их не будут любить, или желание "спасти" своего родителя. Однако отложить решение необходимо.

Можно сказать родителям, что нам потребуется время на размышления или что мы еще не готовы простить. Такая позиция выравнивает отношения и помогает не стать заложниками собственных эмоций. Имеет смысл также подумать над тем, как мы хотим выразить свое прощение или какими словами отказать в нем, как точнее всего передать свои чувства.

Прощение не должно служить средством уменьшить нанесенный ущерб или оправдать мать или отца. А отказ в прощении не должен стать способом отомстить. Возможно также простить (или не простить) отсутствующего родителя, покойного или не подозревающего о нанесенной им ране. Этот символический поступок имеет такие же последствия, что и прощение лицом к лицу.

Можно написать письмо и потом сохранить его или уничтожить, поговорить с ним, глядя на фотографию, выразить прощение вслух или молча. Какой бы способ мы ни выбрали, истинное прощение мы распознаем спустя некоторое время по чувству облегчения и утешения, которое оно приносит.

5. Оставаться хозяином отношений

Прощение не накладывает никаких обязательств и не дает никаких прав тому, кого простили. Простивший имеет полное право выбирать, какие взаимоотношения он хочет установить в будущем. Возможны все варианты: больше не видеться с родителями, отдалиться или стать ближе. Имеет смысл ориентироваться на то, что мы считаем правильным для себя, не оправдываясь. Эта линия поведения делает нас хозяевами положения, которые уважают себя и вызывают уважение у других.

6. Жить, простив

Вопреки тому, что принято думать, сам факт прощения не наполняет нас ликованием сразу. Часто, наоборот, приходит ощущение пустоты, ведь гнев, ненависть, горечь - это сильные чувства, отнимающие много сил и внимания, они могли придавать нашей жизни смысл и цель. Так что их исчезновение может оставить нас в замешательстве, с ощущением потери. Тогда не остается ничего другого, кроме как преодолеть этот этап, который сам по себе форма восстановления.

Потом мы сможем вложить обретенную жизненную энергию во что-то новое (проекты, отношения). Наконец, всегда нужно помнить, что прощение, данное слишком поспешно, можно в будущем взять назад, точно так же мы можем со временем решить дать прощение, в котором мы долго отказывали родителям. Так мы сможем сохранить контакт со своими чувствами и желаниями.

Философ и писатель Кристофер Хамильтон рассказывает, что в 38 лет он узнал, что его отец на самом деле - не его отец. А настоящий отец - учитель французского языка в той школе, где он учился. Почти вся семья знала об этой тайне. Тяжелая травма, которую ему удалось преодолеть. "Десять лет я не разговаривал с матерью, сестрой и братьями. Мы все помешаны на христианском прощении, которое велит стереть прошлое, будто губкой, и начать жизнь заново, словно ничего не было. Между тем оставить в покое того, кто причинил нам зло, - тоже одна из форм прощения. Не так давно я встретился с сестрой после долгого перерыва. Мы избегали говорить о прошлом... И хорошо провели время вместе. Сейчас я уже свободен от всякой горечи по отношению к моей семье. Хотя, конечно, все случаи разные. Своего биологического отца я понимаю. Трудно за 40 лет брака ни разу не согрешить. А вот с матерью я провел все детство. Она не только человек со своими слабостями, она моя мать. И поэтому я хочу, чтобы она была совершенством. Из-за этого мне трудно ее простить: нужно признать, что этот образ разрушен, как и мой образ себя был разрушен известием о том, что у меня другой отец. Братья и сестра мне лгали, но потом я понял, что в этом обмане было желание меня защитить. Вопрос о прощении - это еще и вопрос о признании того, что во мне есть от них. Мне пришлось сказать себе: "Да, я тоже сентиментален, как мать. Люблю языки, как мой биологический отец, и отличаюсь от своих сводных братьев и сестер по матери и со стороны биологического отца". Не простить - значит причинить боль самому себе. Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, что мы все нуждаемся в прощении, и я в том числе: мы все порой причиняем боль, не желая того. Думаю, я скоро решусь увидеться с матерью".