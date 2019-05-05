Как простить своих родителей: 6 этапов

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1665
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 4680
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1629
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1692
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2817
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5276
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6543
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12852
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3404
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
Фото
Все фото
3
3
7
3
10
Monatik поделился редкими снимками своих детей в сети
Monatik поделился редкими снимками своих детей в сети
Тала Калатай вышла замуж
Тала Калатай вышла замуж
Именинница Виктория Бекхэм: простила измену, чтобы спасти семью
Именинница Виктория Бекхэм: простила измену, чтобы спасти семью
Женщины Кошевого снялись для глянца
Женщины Кошевого снялись для глянца
Мужчина нарисовал забавные комиксы о беременности жены
Мужчина нарисовал забавные комиксы о беременности жены
Видео
Все видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
19 детей донора спермы устроили отцу первую встречу
19 детей донора спермы устроили отцу первую встречу
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1071
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1242
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2952
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3177
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 549
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 01:35

Как простить своих родителей: 6 этапов
5

  Комментировать

  Даже если мы думаем, что готовы простить, важно с самого начала знать, что отсутствие прощения - тоже законный выбор.
Даже если мы думаем, что готовы простить, важно с самого начала знать, что отсутствие прощения - тоже законный выбор.

Одного желания даровать прощение недостаточно. Чтобы по-настоящему простить родителей, нужно освободиться от чувства вины и давления окружающих. Наша культура одобряет прощение, возможно, поэтому мы мало говорим о том, в чем опасность преждевременного прощения.

В сознании ребенка родители всегда правы. Ребенок, с которым плохо обращаются, считает, что он сам в ответе за это. Часто эта мнимая ответственность становится причиной страдания тех, кто считает себя виновным в воображаемых ошибках и наказывает себя за них тем или иным способом. В силу странного перевертыша обычно именно жертва берет на себя вину, которую должен был бы испытывать тот, кто ее мучил.

Перед тем как простить, сначала признайте себя жертвой, то есть невинным человеком, который ощущает вину. Иначе в глубине души вы продолжите чувствовать себя виноватым. То же самое происходит, если плохое обращение было ненамеренным (родителей не оказалось рядом, они были в депрессии или больны). Во внутренней работе мы должны учесть свое двойственное отношение к некоторым вещам - например, труднее простить родителя, не признающего свои ошибки, - а также возможность остановиться, отложить прощение или вовсе отказать в нем.

1. Дать себе право выбора

Даже если мы думаем, что готовы простить, важно с самого начала знать, что отсутствие прощения - тоже законный выбор. Неважно, что об этом думает окружение: не прощать - это свобода, которую каждый имеет право себе дать. Это решение связано не с объективной оценкой серьезности нанесенного ущерба, а лишь с нашими глубинными ощущениями.

Нужно сопротивляться не только "ты должен", исходящим от окружения, но и собственным "я должен". Не поддавайтесь ни давлению окружающих, ни чувству вины, вы свободны делать свой выбор.

2. Дать себе время

 

Плохое обращение, какой бы ни была его природа, продолжительность и мотивы, вызывает глубокие и сильные чувства: страх, гнев, ненависть, боль, стыд, отчаяние. Мы могли их вытеснить, но их влияние не исчезло. Потребуется время, чтобы определить эти чувства.

Откровенно спросите себя: что я на самом деле испытываю, когда думаю о том, что пережил, и о тех, из-за кого пережил эти тяжелые моменты? Облеките чувства в слова: "Я испытываю ненависть", "Мне стыдно" - это необходимый шаг к осознанному решению.

Дальше проще двигаться вместе с психологом: мы можем установить связь между испытаниями прошлого и страданиями и неудачами в настоящем. Чтобы оценить нанесенный нам ущерб, мы должны дать себе время. Есть разница между человеком, которого обижали и били, и тем, кого, например, не поддержали в выборе карьеры художника. Некоторые печали, если их переосмыслить, могут со временем затухнуть сами собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отношения с отцом влияют на отношения с мужчиной

3. Почувствовать, а не издать указ

Прощение - акт нарциссический, оно поднимает нас в собственных глазах. Оно также приносит мир в отношения. Эти два аргумента объясняют, почему прощение часто дается преждевременно. Однако радость, которую оно приносит, кратковременна. И за нее приходится дорого платить, если ведущий к взвешенному решению процесс не прошел важных этапов.

Чтобы в полном душевном спокойствии почувствовать, хотим ли мы простить, необходимо прежде вернуться к своей истории, пройти все этапы внутренних конфликтов, подпитываемых противоречивыми эмоциями и неоднозначными желаниями, и, может быть, после всего этого мы решим, что не хотим прощать.

Каким бы ни было решение, принятое при зрелом размышлении и после внутренней работы, мы будем переживать его как честное и справедливое. Мы почувствуем себя так, словно вернулись к самим себе, освободились от навязчивых мыслей и эмоций, и больше не станем невольно строить всю жизнь вокруг другого человека. Мы уже не живем в режиме реагирования, не находимся в оппозиции, не ищем возможности отомстить и не ждем, что другой воздаст нам должное.

4. Проявить милосердие

 

Родители могут попросить прощения за причиненные страдания либо из-за воспоминаний, вызывающих у них чувство вины, либо в ответ на упреки. Откликнуться на их просьбу о прощении, не потратив достаточно времени на зрелое решение, - искушение, которому хочется уступить. Просто потому, что даже выросшие дети, общаясь со своими родителями, теряют взрослость, их захлестывает вина, страх, что их не будут любить, или желание "спасти" своего родителя. Однако отложить решение необходимо.

Можно сказать родителям, что нам потребуется время на размышления или что мы еще не готовы простить. Такая позиция выравнивает отношения и помогает не стать заложниками собственных эмоций. Имеет смысл также подумать над тем, как мы хотим выразить свое прощение или какими словами отказать в нем, как точнее всего передать свои чувства.

Прощение не должно служить средством уменьшить нанесенный ущерб или оправдать мать или отца. А отказ в прощении не должен стать способом отомстить. Возможно также простить (или не простить) отсутствующего родителя, покойного или не подозревающего о нанесенной им ране. Этот символический поступок имеет такие же последствия, что и прощение лицом к лицу.

Можно написать письмо и потом сохранить его или уничтожить, поговорить с ним, глядя на фотографию, выразить прощение вслух или молча. Какой бы способ мы ни выбрали, истинное прощение мы распознаем спустя некоторое время по чувству облегчения и утешения, которое оно приносит.

5. Оставаться хозяином отношений

 

Прощение не накладывает никаких обязательств и не дает никаких прав тому, кого простили. Простивший имеет полное право выбирать, какие взаимоотношения он хочет установить в будущем. Возможны все варианты: больше не видеться с родителями, отдалиться или стать ближе. Имеет смысл ориентироваться на то, что мы считаем правильным для себя, не оправдываясь. Эта линия поведения делает нас хозяевами положения, которые уважают себя и вызывают уважение у других.

6. Жить, простив

Вопреки тому, что принято думать, сам факт прощения не наполняет нас ликованием сразу. Часто, наоборот, приходит ощущение пустоты, ведь гнев, ненависть, горечь - это сильные чувства, отнимающие много сил и внимания, они могли придавать нашей жизни смысл и цель. Так что их исчезновение может оставить нас в замешательстве, с ощущением потери. Тогда не остается ничего другого, кроме как преодолеть этот этап, который сам по себе форма восстановления.

Потом мы сможем вложить обретенную жизненную энергию во что-то новое (проекты, отношения). Наконец, всегда нужно помнить, что прощение, данное слишком поспешно, можно в будущем взять назад, точно так же мы можем со временем решить дать прощение, в котором мы долго отказывали родителям. Так мы сможем сохранить контакт со своими чувствами и желаниями.

Философ и писатель Кристофер Хамильтон рассказывает, что в 38 лет он узнал, что его отец на самом деле - не его отец. А настоящий отец - учитель французского языка в той школе, где он учился. Почти вся семья знала об этой тайне. Тяжелая травма, которую ему удалось преодолеть.

"Десять лет я не разговаривал с матерью, сестрой и братьями. Мы все помешаны на христианском прощении, которое велит стереть прошлое, будто губкой, и начать жизнь заново, словно ничего не было. Между тем оставить в покое того, кто причинил нам зло, - тоже одна из форм прощения. Не так давно я встретился с сестрой после долгого перерыва. Мы избегали говорить о прошлом... И хорошо провели время вместе. Сейчас я уже свободен от всякой горечи по отношению к моей семье. Хотя, конечно, все случаи разные. Своего биологического отца я понимаю. Трудно за 40 лет брака ни разу не согрешить.

А вот с матерью я провел все детство. Она не только человек со своими слабостями, она моя мать. И поэтому я хочу, чтобы она была совершенством. Из-за этого мне трудно ее простить: нужно признать, что этот образ разрушен, как и мой образ себя был разрушен известием о том, что у меня другой отец. Братья и сестра мне лгали, но потом я понял, что в этом обмане было желание меня защитить. Вопрос о прощении - это еще и вопрос о признании того, что во мне есть от них. Мне пришлось сказать себе: "Да, я тоже сентиментален, как мать. Люблю языки, как мой биологический отец, и отличаюсь от своих сводных братьев и сестер по матери и со стороны биологического отца". Не простить - значит причинить боль самому себе. Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, что мы все нуждаемся в прощении, и я в том числе: мы все порой причиняем боль, не желая того. Думаю, я скоро решусь увидеться с матерью".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как простить своих родителей: 6 этапов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 12438
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 7921
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 7803
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле Просмотров: 6930
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили 7 Просмотров: 6930
Семья
Какая разница в возрасте между мужчиной и женщиной считается идеальной
Какая разница в возрасте между мужчиной и женщиной считается идеальной Просмотров: 7749
Какие цветы обеспечат хорошее отношение женщины
Какие цветы обеспечат хорошее отношение женщины Просмотров: 351
Отец и дочь: чему может научить только папа
Отец и дочь: чему может научить только папа
7
 Просмотров: 25624
Как распознать типичного изменщика - 8 фактов
Как распознать типичного изменщика - 8 фактов Просмотров: 1512
Как поддержать огонь в отношениях
Как поддержать огонь в отношениях Просмотров: 954
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
33
Зеленский готовит ответ России
20
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
7
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 761
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua