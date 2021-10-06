Документы, ДНК и брак - как получить гражданство Израиля

Израиль предоставляет гражданство только на основании очень убедительных документов

Израиль - страна-мечта для многих людей. Она активно развивается, внедряет новые технологии и улучшает качество жизни. Еще одно ее преимущество - разнообразные льготы для граждан и бизнеса.

Все эти блага могут получить люди, обладающие израильским гражданством. Гражданство Израиля предоставляют в первую очередь соискателям, у которых есть еврейские корни. Получение израильского гражданства по этой магистрали на зывается репатриацией (на иврите: "алия"), и если вы можете доказать еврейское происхождение – вам положено израильское гражданство, паспорт гражданина Израиля и даже загранпаспорт (на иврите: "даркон").

Репатриация в Израиль сулит большое количество преимуществ, но реализация этого нешуточного права требует от человека немалой рутинной работы с документами. Только так, на основании очень убедительных документов человек может доказать свое право на израильское гражданство по линии репатриации. Но и это еще не все. Следующий и не менее важный этап на пути к израильскому гражданству – консульская проверка, собеседование у консула.

Очевидно, что израильское гражданство не очень легко получить и что государство Израиль не наделяет этим статусом любого желающего без убедительных доказательств и доводов. Самому, без знания всех нюансов, без юридического образования и, главное, без большого опыта в делах именно этой категории, справиться трудно. Тем более, что цена ошибки очень высока: отказ в репатриации заносится в систему, а переубеждать ведомство во второй или третий раз всегда сложно. Даже при помощи суда.

Лучше всего найти надежного и грамотного специалиста, который постоянно занимается именно этими вопросами. Если вы планируете репатриацию либо хотите получить израильское гражданство по другой линии, вас сориентирует и вам поможет адвокат в Израиле Артур Блаер. Офис израильского адвоката Артура Блаера более 13 лет занимается гражданством и статусом и привлекает лучших специалистов по архивным поискам, помогает подтвердить еврейские корни, доказать право на репатриацию, ведет процессы разного уровня сложности против МВД Израиля.

Не всегда при помощи документов удается доказать еврейское происхождение, и здесь на помощь нередко приходит анализ ДНК. Можно доказать еврейские корни через генетическую экспертизу, если у вас есть родственники, которые уже доказали свое происхождение. Даже если вы живете в разных государствах, адвокат Артур Блаер поможет вам сделать экспертизу на две страны.

Команда адвоката Артура Блаера неоднократно убеждала компетентные органы и совсем в сложных ситуациях, когда в праве на израильское гражданство отказывали из-за перехода в другую религию, из-за былой судимости, в связи с усыновлением и прочее.

Израиль - правовое государство, которое признает право на воссоединение семей в смешанных браках. Если израильтяне создают семьи с иностранцами, супруги могут получить вид на жительство и впоследствии израильское гражданство в процессе так называемой "ступенчатой процедуры", СтуПро. Если брак неофициальный, процесс занимает минимум семь лет, если же пара состоит в официальном браке, процедура будет длиться не менее пяти лет, пока иностранец сможет обладать израильским гражданством или статусом постоянного жителя.

В этом процессе огромное количество сложностей и нюансов. Помимо прочего, адвокат-специалист нужен для того, чтобы заранее оценить все риски и сложности и предупредить о них клиента. Должен равильно и тщательно подготовить пакет, не допустить ни одной ошибки в истребовании и подготовке большого количества формальных документов, в составлении истории знакомства и др. Но главное – только опытный адвокат поможет пройти сложное собеседование в МВД, где каждая ошибка, каждое неверное слово могут стоить паре права на проживание в Израиле. Ведь любая неточно фраза может свести все усилия на нет.