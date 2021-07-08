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четверг, 08 июля 2021 11:43

День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
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«Бетховен»
Фото: Скриншот с видео
«Алиса в Стране Чудес»
«Мы купили зоопарк»
«Приключения Паддингтона»
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф»

Сегодня, 8 июля, в Украине отмечают День семьи. Не забудьте поздравить родных, сказать им теплые слова любви и уважения, поделиться своими чувствами. Лучше всего было бы собраться вместе и в семейном кругу провести время. Для приятного вечера можно посмотреть хороший фильм.

Gazeta.ua подготовила перечень интересных кинолент для семейного просмотра.

"Бетховен" - искрений фильм о вечных нравственных ценностях режиссера Брайана Леванта 1991 года. Герой фильма - сенбернар Бетховен. Попав еще щенком в семью Ньютонов, Бетховен быстро подружился с детьми и их матерью, только отец смотрел на пса косо.

К одному ветеринару поступил заказ на испытание новых моделей шаров. Для проведения опытов необходим большой собака. В маленьком городке найти такого - достаточно трудная задача, но ему повезло - к нему на прием пришла семья Ньютонов со своим псом Бетховен. Ветеринар решает любой ценой получить собаку.

Автор: Скриншот с видео
  «Бетховен»
«Бетховен»

"Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в зазеркалье" два фильма режиссера Джеймса Бобина, вышедшие в 2010-м и соответственно 2016-го года. Все помнят историю о девочке Алисе, которая вслед за кроликом залезла в нору и оказалась в невероятной Стране Чудес. Но эта история имеет продолжение. Алиса, но уже немного старше, снова посетила волшебную страну. И как же она была удивлена, когда не увидела ничего, кроме темноты. Все ее старые друзья, и среди них Безумный Шляпник, теперь в страшной опасности. Алиса понимает, что это ее миссия - спасти Страну Чудес и вернуть ей ее прежний вид. На главную героиню снова ожидают захватывающие приключения, встречи со страшными и смешными героями, магия и волшебство.

Автор: Скриншот с видео
  «Алиса в Стране Чудес»
«Алиса в Стране Чудес»

"Мы купили зоопарк" - замечательная драма, снятая режиссером Кэмирон Кроу по мотивам мемуаров Бенджамина Ми. Вышла 2011 года.

Бенджамин Ми после смерти жены, сам воспитывает сына и дочь. Он решает немного изменить жизнь, и переехать из города в тихое и спокойное место. Бенджамин приобрел несколько гектаров земли с хорошим и большим домом. На этой территории также находится зоопарк, который переживает не лучшие времена. Так для главных героев фильма начинается новая жизнь, наполненная смешными ситуациями и различными курьезами. Семью Ми ждет встреча с новыми друзьями, борьба за жизнь и существование зоопарка.

Автор: Скриншот с видео
  «Мы купили зоопарк»
«Мы купили зоопарк»

"Приключения Паддингтона" - семейный комедийный фильм британского режиссера Пола Кинга о медвежонке Паддингтон. Премьера картины в Великобритании состоялась 23 ноября 2014 С тихие Перу в Англию приезжает добрый, вежливый и аккуратный мишка, принадлежащий к редкому виду перуанских медведей. На станции Паддингтон он знакомится с дружной семьей Браунов, которые с радостью принимают его. Став членом британской семьи, он не растерялся и решил не просто наслаждаться гостеприимством хозяев, но и помогать им с уборкой и другими домашними делами. Однако все попытки Паддингтона стать помощником превращаются в проблемы.

Автор: Скриншот с видео
  «Приключения Паддингтона»
«Приключения Паддингтона»

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" режиссера Эндрю Адамсона - экранизация произведения "Лев, колдунья и платяной шкаф" Клайва Льюиса, фэнтезийная сказка о параллельном мире, входом в который является платяной шкаф. За бомбардировки Лондона четырех детей Певенси - Питер, Сьюзен, Эдмунда и Люси отправляют к другу семьи, профессора Диггори Керка. Во время игры в прятки в доме профессора, Люси прячется в шкафу, которая на самом деле является входом в волшебную страну Нарнию. Появление детей была предусмотрена, и именно они должны найти льва Аслана, и с его помощью освободить жителей королевства от чар злой ведьмы. Фильм не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Автор: Скриншот с видео
  «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф»
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф»

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Украинский День семьи - достаточно молодой праздник и отмечается с 2012 года. Празднование этого дня имеет ежегодный характер и установлен на 8 июля.

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Дата
08
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